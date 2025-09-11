В Пекине резко возросло число судебных дел, связанных с ИИ

В Пекинском суде заявили, что быстрое развитие технологии не только представило новые продукты и услуги, но и породило новые юридические риски.

Пекинский суд сообщил, что за последние годы резко увеличилось число дел, связанных с искусственным интеллектом. Суд подчеркнул необходимость совместных усилий для усиления надзора за разработкой и применением этой передовой технологии, пишет ChinaDaily.

С момента создания Пекинского интернет-суда в сентябре 2018 года было завершено более 245 000 судебных процессов.

«Среди них дела, связанные с ИИ, растут быстрыми темпами, в основном сосредотачиваясь на таких вопросах, как право собственности на авторские права на произведения, созданные ИИ, и является ли использование продуктов или услуг на базе ИИ нарушением», — сказал вице-президент суда Чжао Чанxин.

Он сообщил, что по мере того как ИИ расширяет возможности большего числа отраслей, споры, связанные с этой технологией, больше не ограничиваются интернет-сектором, а широко проникают в такие сферы, как культура, развлечения, финансы и реклама.

«Быстрое развитие технологии не только представило новые продукты и услуги, но и породило новые юридические риски, такие как галлюцинации ИИ и алгоритмические проблемы», — сказал он, добавив, что судебные решения должны искать баланс между поощрением технологических инноваций и поддержанием социальных норм.

При рассмотрении споров, связанных с ИИ, он подчеркнул, что приоритет должен отдаваться защите достоинства и прав личности. Например, в прошлом году суд вынес прецедентное решение, что имитация чьего-либо голоса с помощью ИИ без его разрешения является нарушением личных прав.

Кроме того, он сказал, что поставщики услуг ИИ должны выполнять обязательства по обеспечению информационной безопасности, оперативно принимая меры для прекращения генерации, передачи и удаления незаконного контента, а также вносить необходимые исправления.

Помимо этого, он призвал судебные органы сотрудничать с другими органами власти, включая органы по управлению киберпространством, регулированию рынка и обеспечению общественной безопасности, чтобы ужесточить надзор за применением ИИ, четко определяя границы ответственности и обязанностей для разработчиков технологий и поставщиков услуг.

