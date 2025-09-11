Практика судов
В Пекине резко возросло число судебных дел, связанных с ИИ

07:54, 11 сентября 2025
В Пекинском суде заявили, что быстрое развитие технологии не только представило новые продукты и услуги, но и породило новые юридические риски.
Пекинский суд сообщил, что за последние годы резко увеличилось число дел, связанных с искусственным интеллектом. Суд подчеркнул необходимость совместных усилий для усиления надзора за разработкой и применением этой передовой технологии, пишет ChinaDaily.

С момента создания Пекинского интернет-суда в сентябре 2018 года было завершено более 245 000 судебных процессов.

«Среди них дела, связанные с ИИ, растут быстрыми темпами, в основном сосредотачиваясь на таких вопросах, как право собственности на авторские права на произведения, созданные ИИ, и является ли использование продуктов или услуг на базе ИИ нарушением», — сказал вице-президент суда Чжао Чанxин.

Он сообщил, что по мере того как ИИ расширяет возможности большего числа отраслей, споры, связанные с этой технологией, больше не ограничиваются интернет-сектором, а широко проникают в такие сферы, как культура, развлечения, финансы и реклама.

«Быстрое развитие технологии не только представило новые продукты и услуги, но и породило новые юридические риски, такие как галлюцинации ИИ и алгоритмические проблемы», — сказал он, добавив, что судебные решения должны искать баланс между поощрением технологических инноваций и поддержанием социальных норм.

При рассмотрении споров, связанных с ИИ, он подчеркнул, что приоритет должен отдаваться защите достоинства и прав личности. Например, в прошлом году суд вынес прецедентное решение, что имитация чьего-либо голоса с помощью ИИ без его разрешения является нарушением личных прав.

Кроме того, он сказал, что поставщики услуг ИИ должны выполнять обязательства по обеспечению информационной безопасности, оперативно принимая меры для прекращения генерации, передачи и удаления незаконного контента, а также вносить необходимые исправления.

Помимо этого, он призвал судебные органы сотрудничать с другими органами власти, включая органы по управлению киберпространством, регулированию рынка и обеспечению общественной безопасности, чтобы ужесточить надзор за применением ИИ, четко определяя границы ответственности и обязанностей для разработчиков технологий и поставщиков услуг.

Госрегистраторы будут подтверждать действия в Реестре вещных прав на недвижимость с помощью удаленной электронной подписи «Дия.Подпись»

Правительство предлагает, чтобы подтверждение регистрационных действий государственным регистратором происходило автоматически с помощью удаленной подписи «Дия.Подпись».

Систему е-нотариата и опцию расторжения брака через Дию введут до 31 декабря – программа действий Кабмина

Также Кабмин предлагает ввести дистанционное совершение нотариального действия по удостоверению доверенности в электронной форме.

Прокурор, как и любой гражданин, может осуществлять видеозапись судебного заседания, даже если судья не предоставил на это согласие – КДКП

В конфликте между судом и прокурором, дисциплинарная комиссия прокуроров поддержала прокурора.

Е-суд, е-Акциз, улучшение ЦНАП и до 6 лицензий на азартные игры через портал Дия: какие меры борьбы с коррупцией предусмотрены в Программе действий Кабмина

Судя по Программе действий правительства, бороться с коррупцией будут с помощью е-Суда, е-Акциза, усовершенствования ЦНАПов и возможности получения не менее 6 лицензий в сфере азартных игр с применением портала Дия.

Министр юстиции Герман Галущенко обсудил с миссией МВФ судебную реформу, электронный суд и е-нотариат как меры противодействия коррупции

«Где мы исключаем человеческий фактор из процесса, мы избегаем коррупции, среди таких проектов – электронный суд, е-нотариат и цифровизация исполнительного производства», – рассказал Герман Галущенко миссии МВФ.

