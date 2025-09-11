Практика судів
У Британії хочуть використовувати штучний інтелект для трансформації служби судів і трибуналів

22:00, 11 вересня 2025
У Британії службу судів і трибуналів планують модернізувати за допомогою ШІ.
У Британії хочуть використовувати штучний інтелект для трансформації служби судів і трибуналів
Фото: iStock
Служба у справах судів і трибуналів Великої Британії (HMCTS) активно вивчає та впроваджує штучний інтелект у рамках зусиль із модернізації. Про це заявив технічний директор Гері О’Райлі у блозі HMCTS.

Служба розпочала пілотне використання ШІ для транскрипції та узагальнення, підтримки анонімізації рішень і документів, а також у функціях пошуку в системах управління справами, щоб допомогти юридичним професіоналам знаходити інформацію більш ефективно.

О’Райлі пояснив, що HMCTS не прагне впроваджувати ШІ «заради самого ШІ», а радше як «практичний інструмент для вирішення конкретних завдань і покращення послуг». Він сказав, що розуміє необхідність «відповідального» впровадження ШІ там, де він може доведено приносити користь і підтримувати людське судження.

Сфера юридичних послуг наразі стикається з питанням, як саме буде впроваджуватися ШІ. Недавній звіт LexisNexis показав, що близько 40% юридичних фірм заявили, що вони «експериментують» із ШІ; хоча подібна кількість заявила, що їхня організація «зацікавлена», але не інвестує; «боїться або чинить опір ШІ, або просто не говорить про це».

При цьому лише 17% юристів заявили, що їхня фірма має «повністю вбудовану» стратегію та операційну систему щодо ШІ.

У HMCTS зазначають, що їхній власний підхід до ШІ є обережним, із ретельним тестуванням та оцінюванням інструментів ШІ, додаючи, що вони прагнуть ділитися набутими знаннями, співпрацювати з юридичними професіоналами, адвокатськими групами та іншими організаціями у сфері правосуддя, щоб гарантувати, що їхні ініціативи зі ШІ підтримують ширшу систему правосуддя, а також розробляти галузеві стандарти та найкращі практики використання ШІ в системі правосуддя.

штучний інтелект Велика Британія

