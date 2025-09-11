В Британии хотят использовать искусственный интеллект для трансформации службы судов и трибуналов

В Британии службу судов и трибуналов хотят модернизировать с помощью ИИ.

Служба по делам судов и трибуналов Великобритании (HMCTS) активно изучает и внедряет искусственный интеллект в рамках усилий по модернизации. Об этом заявил технический директор Гэри О’Райли в блоге HMCTS.

Служба начала пилотное использование ИИ для транскрипции и суммаризации, поддержки анонимизации решений и документов, а также в функциях поиска в системах управления делами, чтобы помочь юридическим профессионалам находить информацию более эффективно.

О’Райли объяснил, что HMCTS не стремится внедрять ИИ «ради самого ИИ», а скорее как «практический инструмент для решения конкретных задач и улучшения услуг». Он сказал, что понимает необходимость «ответственного» внедрения ИИ там, где он может доказуемо приносить пользу и поддерживать человеческое суждение.

Сфера юридических услуг в настоящее время сталкиваются с вопросом, как будет внедряться AI. Недавний отчет LexisNexis показал, что около 40% юридических фирм заявили, что они «экспериментируют» с ИИ; хотя схожее количество заявило, что их организация «заинтересована», но не инвестирует; «боится или сопротивляется ИИ, или просто не говорит об этом».

При этом только 17% юристов заявили, что их фирма имеет «полностью встроенную» стратегию и операционную систему по ИИ.

В HMCTS заявляют, что их собственный подход к ИИ является осторожным, с тщательным тестированием и оценкой инструментов ИИ, добавляя, что они стремятся делиться полученными знаниями, работать с юридическими профессионалами, адвокатскими группами и другими организациями в сфере правосудия, чтобы гарантировать, что их инициативы по ИИ поддерживают более широкую систему правосудия, а также разрабатывать отраслевые стандарты и лучшие практики использования ИИ в системе правосудия.

