У Британії правопорушників контролюватимуть за допомогою ШІ — їм доведеться регулярно проходити відеоперевірку

Штучний інтелект контролюватиме порушників, що перебувають на умовному звільненні, через відеоперевірки на смартфонах.

У Великій Британії запускають пілотний проект, у межах якого штучний інтелект контролюватиме правопорушників, що перебувають на умовному звільненні. Про це повідомляє Law Gazette.

Як працює система

Порушники повинні регулярно проходити віддалені «чекіни» через мобільні пристрої. Вони записуватимуть короткі відео із собою, а штучний інтелкт перевірятиме їхню особу та відповідність умовам звільнення. Також система ставитиме запитання про їхню поведінку та останні дії.

Будь-яка спроба обійти перевірку або підозрілі відповіді спричинять миттєве сповіщення служби пробації, яка зможе оперативно втрутитися.

Наразі система тестується у чотирьох регіонах пробації: на південному заході, північному заході, сході Англії та в округах Кент, Суррей і Сассекс. У майбутньому можливе розширення програми, зокрема з використанням GPS-трекінгу.

Що кажуть у Мін’юсті

Міністр з питань в'язниць, пробації та скорочення рецидивізму Джеймс Тімпсон заявив: «Цей новий пілот дозволяє нашим інспекторам пробації залишатися на зв’язку з правопорушниками, де б вони не були, і переносить нашу аналогову систему правосуддя у цифрову епоху».

Критика й ризики

Правозахисна організація Big Brother Watch застерігає, що така система може становити загрозу приватності та безпеці даних. У своїй доповіді група вказала, що цифрові ідентифікаційні системи схильні до «розширення функцій» і можуть збирати більше даних, ніж потрібно.

Крім того, зібрана інформація стає цінною ціллю для хакерів.

«Хоча такі системи можуть створюватися для вузьких цілей, вони часто розширюються. А централізовані бази з персональними даними особливо привабливі для кіберзлочинців», — наголосили у Big Brother Watch.

