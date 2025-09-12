В Британии правонарушителей будут контролировать с помощью ИИ — им придется регулярно проходить видеопроверку

Искусственный интеллект будет контролировать нарушителей, находящихся на условном освобождении, через видеопроверки на смартфонах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании запускают пилотный проект, в рамках которого искусственный интеллект будет контролировать правонарушителей, находящихся на условном освобождении. Об этом сообщает Law Gazette.

Как работает система

Правонарушители должны регулярно проходить удалённые «чекины» через мобильные устройства. Они будут записывать короткие видео с собой, а искусственный интеллект проверять их личность и соответствие условиям освобождения. Также система будет задавать вопросы об их поведении и последних действиях.

Любая попытка обойти проверку или подозрительные ответы вызовут мгновенное уведомление службы пробации, которая сможет оперативно вмешаться.

Сейчас система тестируется в четырёх регионах пробации: на юго-западе, северо-западе, востоке Англии и в округах Кент, Суррей и Суссекс. В будущем возможно расширение программы, в том числе с использованием GPS-трекинга.

Что говорят в Минюсте

Министр по вопросам тюрем, пробации и сокращению рецидивизма Джеймс Тимпсон заявил: «Этот новый пилот позволяет нашим инспекторам пробации оставаться на связи с правонарушителями, где бы они ни находились, и переносит нашу аналоговую систему правосудия в цифровую эпоху».

Критика и риски

Правозащитная организация Big Brother Watch предупреждает, что такая система может представлять угрозу приватности и безопасности данных. В своём докладе группа указала, что цифровые идентификационные системы склонны к «расширению функций» и могут собирать больше данных, чем требуется.

Кроме того, собранная информация становится ценной целью для хакеров.

«Хотя такие системы могут создаваться для узких целей, они часто расширяются. А централизованные базы с персональными данными особенно привлекательны для киберпреступников», — подчеркнули в Big Brother Watch.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.