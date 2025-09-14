Понад 20 тисяч поляків записалися на добровільні військові курси

Зростання напруги з Росією спонукає громадян Польщі готуватися до оборони.

На тлі ескалації напруженості з Росією, зокрема після нещодавнього вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір, понад 20 тисяч поляків за перші сім місяців 2025 року записалися на добровільні військові курси. Про це повідомляє Reuters.

Як приклад, Reuters наводить історію офісної працівниці Агнєшки Єдрушак, яка тренувалася копати окопи на полігоні в Бранєво, за шість кілометрів від російського кордону. Жінка прагне бути готовою захистити свою сім’ю та 13-річного сина. «Я зроблю все, щоб захистити свою дитину. І я точно буду боротися», – заявила Єдрушак, зазначивши, що постійно відчуває передчуття небезпеки.

Навчання на полігоні в Бранєво включають підготовку з використанням південнокорейських танків К-2, де добровольці тренуються разом із професійними військовими. За словами полковника Гжегожа Вавжинкєвича, голови Центрального військового центру набору, до кінця 2025 року кількість учасників таких вишколів може сягнути 40 тисяч, що вдвічі перевищує показник 2022 року.

Reuters пояснює, що добровольці не входять до складу регулярної армії, але їхня підготовка формує масштабовані резервні сили, подібні до моделей Литви та Німеччини, для посилення оборонної стратегії країни у разі потреби. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик наголосив, що в умовах війни або її загрози ключовими залишаються базові ресурси: паливо, боєприпаси та підготовлений персонал. «Коли йде війна або існує її загроза, важливими є найосновніші речі: паливо, боєприпаси та люди», – підкреслив він.

