Более 20 тысяч поляков записались на добровольные военные курсы

Рост напряженности с Россией побуждает граждан Польши готовиться к обороне.

На фоне эскалации напряженности с Россией, в частности после недавнего вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство, более 20 тысяч поляков за первые семь месяцев 2025 года записались на добровольные военные курсы. Об этом сообщает Reuters.

В качестве примера Reuters приводит историю офисной работницы Агнешки Едрушак, которая тренировалась копать окопы на полигоне в Бранево, в шести километрах от российской границы. Женщина стремится быть готовой защитить свою семью и 13-летнего сына. «Я сделаю все, чтобы защитить своего ребенка. И я точно буду бороться», — заявила Едрушак, отметив, что постоянно испытывает предчувствие опасности.

Обучение на полигоне в Бранево включает подготовку с использованием южнокорейских танков К-2, где добровольцы тренируются вместе с профессиональными военными. По словам полковника Гжегожа Вавжинкэвича, главы Центрального военного центра набора, к концу 2025 года количество участников таких учений может достичь 40 тысяч, что вдвое превышает показатель 2022 года.

Reuters объясняет, что добровольцы не входят в состав регулярной армии, но их подготовка формирует масштабируемые резервные силы, подобные моделям Литвы и Германии, для усиления оборонной стратегии страны в случае необходимости. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик подчеркнул, что в условиях войны или ее угрозы ключевыми остаются базовые ресурсы: топливо, боеприпасы и подготовленный персонал. «Когда идет война или существует ее угроза, важны самые основные вещи: топливо, боеприпасы и люди», — подчеркнул он.

