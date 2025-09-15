Практика судів
Туристичні візи для росіян хочуть обмежити – ЄС обговорює новий пакет санкцій

14:50, 15 вересня 2025
Нові санкції можуть торкнутися туристичних віз і пересування дипломатів.
Туристичні візи для росіян хочуть обмежити – ЄС обговорює новий пакет санкцій
Європейський Союз планує запровадити нові обмеження для громадян Росії, включаючи скорочення видачі туристичних віз і обмеження пересування російських дипломатів у межах країн блоку. Про це повідомляє Euractiv.

Пропозиція щодо обмеження туристичних віз для росіян активно обговорюється в рамках підготовки нового пакета санкцій проти Росії. «Ми не можемо дозволяти росіянам безтурботно подорожувати та насолоджуватися життям, коли їхній уряд вбиває українців і щодня загрожує нашій безпеці», – заявив один із дипломатів ЄС. За даними Єврокомісії, у 2024 році шенгенські візи отримали понад 500 тисяч громадян Росії, що стало одним із поштовхів до перегляду візової політики через високий туристичний потік.

Наразі видача віз залишається в компетенції окремих країн-членів ЄС, і для уніфікації вимог потрібна згода всіх учасників блоку. Деякі країни, зокрема Польща, Латвія, Литва, Естонія, Чехія та Фінляндія, уже практично припинили видачу віз росіянам. Водночас Італія, Іспанія, Греція, Франція та Угорщина зберігають більш ліберальний підхід, незважаючи на триваючу війну в Україні.

Крім того, у ЄС розглядають ініціативу, яку активно підтримує Чехія, щодо обмеження пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони. Пропозиція передбачає заборону дипломатам виїжджати за межі країни акредитації, фактично скасовуючи для них дію шенгенських правил. «Арешти минулого тижня в Румунії та видворення білоруського «дипломата» з Праги підтверджують необхідність обмежень», – зазначив ще один європейський дипломат. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив, що ці заходи потрібні для запобігання діяльності ворожих агентів у Шенгенській зоні.

