Туристические визы для россиян хотят ограничить – ЕС обсуждает новый пакет санкций

Новые санкции могут коснуться туристических виз и передвижения дипломатов.

Европейский Союз планирует ввести новые ограничения для граждан России, включая сокращение выдачи туристических виз и ограничение передвижения российских дипломатов в пределах стран блока. Об этом сообщает Euractiv.

Предложение об ограничении туристических виз для россиян активно обсуждается в рамках подготовки нового пакета санкций против России. «Мы не можем позволять россиянам беззаботно путешествовать и наслаждаться жизнью, когда их правительство убивает украинцев и ежедневно угрожает нашей безопасности», – заявил один из дипломатов ЕС. По данным Еврокомиссии, в 2024 году шенгенские визы получили более 500 тысяч граждан России, что стало одним из толчков к пересмотру визовой политики из-за высокого туристического потока.

В настоящее время выдача виз остается в компетенции отдельных стран-членов ЕС, и для унификации требований необходимо согласие всех участников блока. Некоторые страны, в частности Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Финляндия, уже практически прекратили выдачу виз россиянам. В то же время Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия сохраняют более либеральный подход, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.

Кроме того, в ЕС рассматривают инициативу, которую активно поддерживает Чехия, по ограничению передвижения российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны. Предложение предусматривает запрет дипломатам выезжать за пределы страны аккредитации, фактически отменяя для них действие шенгенских правил. «Аресты на прошлой неделе в Румынии и выдворение белорусского «дипломата» из Праги подтверждают необходимость ограничений», — отметил еще один европейский дипломат. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подчеркнул, что эти меры необходимы для предотвращения деятельности вражеских агентов в Шенгенской зоне.

