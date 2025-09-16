Практика судів
  1. У світі

PayPal додає посилання для індивідуальних платежів, які підтримуватимуть криптовалюту

15:24, 16 вересня 2025
PayPal запустив нову функцію Links для швидких одноразових переказів.
PayPal додає посилання для індивідуальних платежів, які підтримуватимуть криптовалюту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія PayPal представила нову функцію PayPal Links, яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані одноразові посилання для здійснення або запиту платежів. Цей інструмент доповнює вже наявний сервіс PayPal Me, але пропонує зручніший спосіб для разових транзакцій. Про це повідомляє TechCrunch.

На відміну від PayPal Me, де сума платежу вказується платником лише під час переказу, PayPal Links дозволяє заздалегідь визначити конкретну суму. Користувач у мобільному застосунку PayPal обирає опцію створення посилання, вводить потрібну суму, після чого генерується унікальний URL. Цей URL можна надіслати через чат, повідомлення або електронну пошту. Посилання є приватним і призначене виключно для однієї транзакції. Якщо платіж не здійснено протягом 10 днів, воно автоматично анулюється. Відправник також має можливість надіслати нагадування або скасувати запит у будь-який момент.

Отримувач, перейшовши за посиланням, потрапляє в застосунок PayPal, де може підтвердити або виконати платіж. Перекази здійснюються миттєво, що робить функцію зручною для швидких розрахунків. У найближчому майбутньому в США PayPal Links отримає підтримку криптовалютних операцій, дозволяючи користувачам надсилати Bitcoin, Ethereum, PYUSD та інші цифрові активи на гаманці PayPal, Venmo або інші сумісні криптогаманці, включаючи стейблкоїни.

Наразі функція PayPal Links доступна лише в Сполучених Штатах, але до кінця вересня 2025 року її планують запустити у Великій Британії, Італії та інших країнах. Компанія позиціонує нововведення як інструмент для спрощення одноразових платежів, усуваючи необхідність шукати профіль отримувача чи підтверджувати його обліковий запис.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

криптовалюта технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді