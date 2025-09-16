PayPal додає посилання для індивідуальних платежів, які підтримуватимуть криптовалюту

PayPal запустив нову функцію Links для швидких одноразових переказів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія PayPal представила нову функцію PayPal Links, яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані одноразові посилання для здійснення або запиту платежів. Цей інструмент доповнює вже наявний сервіс PayPal Me, але пропонує зручніший спосіб для разових транзакцій. Про це повідомляє TechCrunch.

На відміну від PayPal Me, де сума платежу вказується платником лише під час переказу, PayPal Links дозволяє заздалегідь визначити конкретну суму. Користувач у мобільному застосунку PayPal обирає опцію створення посилання, вводить потрібну суму, після чого генерується унікальний URL. Цей URL можна надіслати через чат, повідомлення або електронну пошту. Посилання є приватним і призначене виключно для однієї транзакції. Якщо платіж не здійснено протягом 10 днів, воно автоматично анулюється. Відправник також має можливість надіслати нагадування або скасувати запит у будь-який момент.

Отримувач, перейшовши за посиланням, потрапляє в застосунок PayPal, де може підтвердити або виконати платіж. Перекази здійснюються миттєво, що робить функцію зручною для швидких розрахунків. У найближчому майбутньому в США PayPal Links отримає підтримку криптовалютних операцій, дозволяючи користувачам надсилати Bitcoin, Ethereum, PYUSD та інші цифрові активи на гаманці PayPal, Venmo або інші сумісні криптогаманці, включаючи стейблкоїни.

Наразі функція PayPal Links доступна лише в Сполучених Штатах, але до кінця вересня 2025 року її планують запустити у Великій Британії, Італії та інших країнах. Компанія позиціонує нововведення як інструмент для спрощення одноразових платежів, усуваючи необхідність шукати профіль отримувача чи підтверджувати його обліковий запис.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.