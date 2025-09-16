Практика судов
  1. В мире

PayPal добавляет ссылки для индивидуальных платежей, которые будут поддерживать криптовалюту

15:24, 16 сентября 2025
PayPal запустил новую функцию Links для быстрых одноразовых переводов.
PayPal добавляет ссылки для индивидуальных платежей, которые будут поддерживать криптовалюту
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания PayPal представила новую функцию PayPal Links, которая позволяет пользователям создавать персонализированные одноразовые ссылки для осуществления или запроса платежей. Этот инструмент дополняет уже существующий сервис PayPal Me, но предлагает более удобный способ для разовых транзакций. Об этом сообщает TechCrunch.

В отличие от PayPal Me, где сумма платежа указывается плательщиком только во время перевода, PayPal Links позволяет заранее определить конкретную сумму. Пользователь в мобильном приложении PayPal выбирает опцию создания ссылки, вводит нужную сумму, после чего генерируется уникальный URL. Этот URL можно отправить через чат, сообщение или электронную почту. Ссылка является частной и предназначена исключительно для одной транзакции. Если платеж не осуществлен в течение 10 дней, она автоматически аннулируется. Отправитель также имеет возможность отправить напоминание или отменить запрос в любой момент.

Получатель, перейдя по ссылке, попадает в приложение PayPal, где может подтвердить или выполнить платеж. Переводы осуществляются мгновенно, что делает функцию удобной для быстрых расчетов. В ближайшем будущем в США PayPal Links получит поддержку криптовалютных операций, позволяя пользователям отправлять Bitcoin, Ethereum, PYUSD и другие цифровые активы на кошельки PayPal, Venmo или другие совместимые криптокошельки, включая стейблкоины.

В настоящее время функция PayPal Links доступна только в Соединенных Штатах, но до конца сентября 2025 года ее планируют запустить в Великобритании, Италии и других странах. Компания позиционирует нововведение как инструмент для упрощения разовых платежей, устраняя необходимость искать профиль получателя или подтверждать его учетную запись.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

криптовалюта технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о Военном омбудсмане

Парламент начал рассмотрение поправок к законопроекту о Военном омбудсмане.

Судья Верховного Суда пожаловался на руководство Верховного Суда, которое не хочет отпускать его в командировку в США

Виктор Пророк считает, что председатель Верховного Суда и председатель Кассационного гражданского суда ВС относятся к нему предвзято.

Верховная Рада приняла президентский закон о создании новых спецсудов – СОАС и СААС

Парламент принял в целом закон, инициированный Владимиром Зеленским, о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції