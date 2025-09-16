PayPal добавляет ссылки для индивидуальных платежей, которые будут поддерживать криптовалюту

PayPal запустил новую функцию Links для быстрых одноразовых переводов.

Компания PayPal представила новую функцию PayPal Links, которая позволяет пользователям создавать персонализированные одноразовые ссылки для осуществления или запроса платежей. Этот инструмент дополняет уже существующий сервис PayPal Me, но предлагает более удобный способ для разовых транзакций. Об этом сообщает TechCrunch.

В отличие от PayPal Me, где сумма платежа указывается плательщиком только во время перевода, PayPal Links позволяет заранее определить конкретную сумму. Пользователь в мобильном приложении PayPal выбирает опцию создания ссылки, вводит нужную сумму, после чего генерируется уникальный URL. Этот URL можно отправить через чат, сообщение или электронную почту. Ссылка является частной и предназначена исключительно для одной транзакции. Если платеж не осуществлен в течение 10 дней, она автоматически аннулируется. Отправитель также имеет возможность отправить напоминание или отменить запрос в любой момент.

Получатель, перейдя по ссылке, попадает в приложение PayPal, где может подтвердить или выполнить платеж. Переводы осуществляются мгновенно, что делает функцию удобной для быстрых расчетов. В ближайшем будущем в США PayPal Links получит поддержку криптовалютных операций, позволяя пользователям отправлять Bitcoin, Ethereum, PYUSD и другие цифровые активы на кошельки PayPal, Venmo или другие совместимые криптокошельки, включая стейблкоины.

В настоящее время функция PayPal Links доступна только в Соединенных Штатах, но до конца сентября 2025 года ее планируют запустить в Великобритании, Италии и других странах. Компания позиционирует нововведение как инструмент для упрощения разовых платежей, устраняя необходимость искать профиль получателя или подтверждать его учетную запись.

