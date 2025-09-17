Практика судів
  1. У світі

Пасажири застряють в автомобілях Tesla – США розслідують несправність дверних ручок

14:16, 17 вересня 2025
Проблема зафіксована у 174 тисяч Model Y, дев’ять інцидентів із заблокованими дітьми.
Пасажири застряють в автомобілях Tesla – США розслідують несправність дверних ручок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала розслідування щодо електронних дверних ручок електромобілів Tesla, які можуть втрачати живлення, залишаючи пасажирів заблокованими всередині. Про це повідомляє The Verge. Перевірка стосується приблизно 174 тисяч електрокросоверів Tesla Model Y, але регулятор допускає розширення розслідування на інші моделі.

NHTSA зафіксувала дев’ять випадків, коли через несправність низьковольтної батареї дверні ручки не дозволяли відкрити двері ззовні, зокрема коли всередині залишалися діти. У Tesla передбачені механічні важелі для аварійного відчинення дверей, але, за даними регулятора, діти чи літні люди можуть не знати про них або не мати можливості їх використати.

«Залишатися замкненим у машині є особливо небезпечно в екстрених ситуаціях, зокрема коли дитина перебуває в авто під час спеки», — зазначили в NHTSA. Дизайн дверних ручок Tesla, вбудованих у корпус для зменшення аеродинамічного опору, давно викликає критику через залежність від електроживлення. У Китаї навіть розглядали можливість їхньої заборони через безпекові ризики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Tesla авто транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді