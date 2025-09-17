Пасажири застряють в автомобілях Tesla – США розслідують несправність дверних ручок

Проблема зафіксована у 174 тисяч Model Y, дев’ять інцидентів із заблокованими дітьми.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала розслідування щодо електронних дверних ручок електромобілів Tesla, які можуть втрачати живлення, залишаючи пасажирів заблокованими всередині. Про це повідомляє The Verge. Перевірка стосується приблизно 174 тисяч електрокросоверів Tesla Model Y, але регулятор допускає розширення розслідування на інші моделі.

NHTSA зафіксувала дев’ять випадків, коли через несправність низьковольтної батареї дверні ручки не дозволяли відкрити двері ззовні, зокрема коли всередині залишалися діти. У Tesla передбачені механічні важелі для аварійного відчинення дверей, але, за даними регулятора, діти чи літні люди можуть не знати про них або не мати можливості їх використати.

«Залишатися замкненим у машині є особливо небезпечно в екстрених ситуаціях, зокрема коли дитина перебуває в авто під час спеки», — зазначили в NHTSA. Дизайн дверних ручок Tesla, вбудованих у корпус для зменшення аеродинамічного опору, давно викликає критику через залежність від електроживлення. У Китаї навіть розглядали можливість їхньої заборони через безпекові ризики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.