Пассажиры застревают в автомобилях Tesla – США расследуют неисправность дверных ручек

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование в отношении электронных дверных ручек электромобилей Tesla, которые могут терять питание, оставляя пассажиров заблокированными внутри. Об этом сообщает The Verge. Проверка касается примерно 174 тысяч электрокроссоверов Tesla Model Y, но регулятор допускает расширение расследования на другие модели.

NHTSA зафиксировала девять случаев, когда из-за неисправности низковольтной батареи дверные ручки не позволяли открыть двери снаружи, в частности когда внутри оставались дети. В Tesla предусмотрены механические рычаги для аварийного открывания дверей, но, по данным регулятора, дети или пожилые люди могут не знать о них или не иметь возможности их использовать.

«Оставаться запертым в машине особенно опасно в экстренных ситуациях, в частности когда ребенок находится в авто во время жары», — отметили в NHTSA. Дизайн дверных ручек Tesla, встроенных в корпус для уменьшения аэродинамического сопротивления, давно вызывает критику из-за зависимости от электропитания. В Китае даже рассматривали возможность их запрета из-за рисков для безопасности.

