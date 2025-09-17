Практика судов
  1. В мире

Пассажиры застревают в автомобилях Tesla – США расследуют неисправность дверных ручек

14:16, 17 сентября 2025
Проблема зафиксирована в 174 тысячах Model Y, девять инцидентов с заблокированными детьми.
Пассажиры застревают в автомобилях Tesla – США расследуют неисправность дверных ручек
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование в отношении электронных дверных ручек электромобилей Tesla, которые могут терять питание, оставляя пассажиров заблокированными внутри. Об этом сообщает The Verge. Проверка касается примерно 174 тысяч электрокроссоверов Tesla Model Y, но регулятор допускает расширение расследования на другие модели.

NHTSA зафиксировала девять случаев, когда из-за неисправности низковольтной батареи дверные ручки не позволяли открыть двери снаружи, в частности когда внутри оставались дети. В Tesla предусмотрены механические рычаги для аварийного открывания дверей, но, по данным регулятора, дети или пожилые люди могут не знать о них или не иметь возможности их использовать.

«Оставаться запертым в машине особенно опасно в экстренных ситуациях, в частности когда ребенок находится в авто во время жары», — отметили в NHTSA. Дизайн дверных ручек Tesla, встроенных в корпус для уменьшения аэродинамического сопротивления, давно вызывает критику из-за зависимости от электропитания. В Китае даже рассматривали возможность их запрета из-за рисков для безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Tesla авто транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

Верховная Рада полностью провалила голосование за приложение «Мрія» и э-документ об образовании

Депутаты не поддержали законопроект, согласно которому владельцем персональных данных, которые будут обрабатываться в приложении «Мрія», будет Минцифры, а распорядителем персональных данных в приложении «Мрія» – ГП «Дія».

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

В соответствии с ратифицированным соглашением Великобритания и Украина будут углублять институциональные связи в сфере противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

Верховная Рада приняла закон о Военном омбудсмане — но ответственности за невыполнение его требований пока не будет

Парламент урегулировал в общих чертах основы работы Военного омбудсмана, но закон об ответственности за невыполнение его требований пока не принят.

Верховная Рада снова попробует принять законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет рекомендовал принять законопроект о цифровизации исполнительного производства, внесенный Андреем Мотовиловцем, который является аналогичным ранее внесенному правительством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді