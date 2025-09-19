В Індії блогера судитимуть за вигадану містичну історію про нещодавно відкритий аеропорт

У чоловіка вилучили телефон, ноутбук і камеру та відкрили проти нього справу.

У індійському туристичному штаті Гоа поліція заарештувала ютубера після того, як він опублікував відео, де стверджував, що новий міжнародний аеропорт у Мопа нібито побудований на місці кремаційного майданчика та в ньому «живуть привиди». Про це повідомляє Independent.

Затриманим виявився Акшай Вашішт, автор каналу з понад 570 тисячами підписників, який спеціалізується на історіях про містичні явища та паранормальні випадки. Його арешт відбувся у Делі після скарги поліцейського з підрозділу моніторингу соцмереж.

У відео під назвами Evil Haunted Goa Airport та Goa ka haunted airport блогер заявив, що:

співробітники авіакомпаній нібито повідомляли про «паранормальні активності»;

пілоти відмовлялися виконувати нічні рейси через «примарні видіння»;

на злітній смузі начебто бачили «жінку у червоному сарі».

Поліція назвала заяви «неправдивими, зловмисними та забобонними», які могли налякати людей і водночас сприяти популярності автора. Правоохоронці вилучили у Вашіштa телефон, ноутбук і камеру. Проти нього відкрито справу за статтями Кримінального кодексу Індії про «громадське бешкетництво» та «спільний намір».

Також розглядається питання про притягнення до відповідальності адміністратора Facebook-сторінки, де поширювали відео.

Що відомо про новий аеропорт

Міжнародний аеропорт імені Манохара Параріка вартістю 34 млрд рупій (283 млн фунтів стерлінгів) відкрився у грудні 2022 року і вже у 2023-му розпочав роботу. Це лише другий аеропорт у Гоа, розрахований на 12 мільйонів пасажирів на рік, аби зміцнити туризм і транспортне сполучення.

Місцева влада побоюється, що подібні чутки можуть підірвати репутацію нового об’єкта, особливо на міжнародній арені.

Це не перший конфлікт влади Гоа з блогерами: раніше чиновники звинувачували інфлюенсерів «у поширенні неправдивих повідомлень» про зниження кількості туристів через зростання цін на готелі й ресторани.

