Практика судів
  1. У світі

В Індії блогера судитимуть за вигадану містичну історію про нещодавно відкритий аеропорт

22:00, 19 вересня 2025
У чоловіка вилучили телефон, ноутбук і камеру та відкрили проти нього справу.
В Індії блогера судитимуть за вигадану містичну історію про нещодавно відкритий аеропорт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У індійському туристичному штаті Гоа поліція заарештувала ютубера після того, як він опублікував відео, де стверджував, що новий міжнародний аеропорт у Мопа нібито побудований на місці кремаційного майданчика та в ньому «живуть привиди». Про це повідомляє Independent.

Затриманим виявився Акшай Вашішт, автор каналу з понад 570 тисячами підписників, який спеціалізується на історіях про містичні явища та паранормальні випадки. Його арешт відбувся у Делі після скарги поліцейського з підрозділу моніторингу соцмереж.

У відео під назвами Evil Haunted Goa Airport та Goa ka haunted airport блогер заявив, що:

  • співробітники авіакомпаній нібито повідомляли про «паранормальні активності»;
  • пілоти відмовлялися виконувати нічні рейси через «примарні видіння»;
  • на злітній смузі начебто бачили «жінку у червоному сарі».

Поліція назвала заяви «неправдивими, зловмисними та забобонними», які могли налякати людей і водночас сприяти популярності автора. Правоохоронці вилучили у Вашіштa телефон, ноутбук і камеру. Проти нього відкрито справу за статтями Кримінального кодексу Індії про «громадське бешкетництво» та «спільний намір».

Також розглядається питання про притягнення до відповідальності адміністратора Facebook-сторінки, де поширювали відео.

Що відомо про новий аеропорт

Міжнародний аеропорт імені Манохара Параріка вартістю 34 млрд рупій (283 млн фунтів стерлінгів) відкрився у грудні 2022 року і вже у 2023-му розпочав роботу. Це лише другий аеропорт у Гоа, розрахований на 12 мільйонів пасажирів на рік, аби зміцнити туризм і транспортне сполучення.

Місцева влада побоюється, що подібні чутки можуть підірвати репутацію нового об’єкта, особливо на міжнародній арені.

Це не перший конфлікт влади Гоа з блогерами: раніше чиновники звинувачували інфлюенсерів «у поширенні неправдивих повідомлень» про зниження кількості туристів через зростання цін на готелі й ресторани.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Індія аеропорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду