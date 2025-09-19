В Индии блогера будут судить за вымышленную мистическую историю о недавно открытом аэропорту

У мужчины изъяли телефон, ноутбук и камеру и открыли против него дело.

В индийском туристическом штате Гоа полиция арестовала ютубера после того, как он опубликовал видео, где утверждал, что новый международный аэропорт в Мопа якобы построен на месте кремационной площадки и в нём «живут призраки». Об этом сообщает Independent.

Задержанным оказался Акшай Вашишт, автор канала с более чем 570 тысячами подписчиков, который специализируется на историях о мистических явлениях и паранормальных случаях. Его арест состоялся в Дели после жалобы полицейского из подразделения мониторинга соцсетей.

В видео под названиями Evil Haunted Goa Airport и Goa ka haunted airport блогер заявил, что:

сотрудники авиакомпаний якобы сообщали о «паранормальной активности»;

пилоты отказывались выполнять ночные рейсы из-за «призрачных видений»;

на взлётной полосе якобы видели «женщину в красном сари».

Полиция назвала заявления «ложными, злонамеренными и суеверными», которые могли напугать людей и одновременно способствовать популярности автора. Правоохранители изъяли у Вашишта телефон, ноутбук и камеру. Против него возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Индии о «общественном хулиганстве» и «общем намерении».

Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности администратора Facebook-страницы, где распространяли видео.

Что известно о новом аэропорте

Международный аэропорт имени Манохара Паррикара стоимостью 34 млрд рупий (283 млн фунтов стерлингов) открылся в декабре 2022 года и уже в 2023-м начал работу. Это всего лишь второй аэропорт в Гоа, рассчитанный на 12 миллионов пассажиров в год, чтобы укрепить туризм и транспортное сообщение.

Местные власти опасаются, что подобные слухи могут подорвать репутацию нового объекта, особенно на международной арене.

Это не первый конфликт властей Гоа с блогерами: ранее чиновники обвиняли инфлюенсеров «в распространении ложных сообщений» о снижении числа туристов из-за роста цен на отели и рестораны.

