У США суд розглядає, чи мають страховики платити за позови щодо зброї без серійних номерів

Апеляційний суд розглядає справу, яка має визначити, чи повинні страхові компанії покривати витрати продавців зброї без серійних номерів у позовах, пов’язаних зі злочинами за їх участі.

У США апеляційний суд розглядає справу про те, чи зобов’язані страхові компанії покривати витрати онлайн-продавців зброї у позовах, пов’язаних із так званими «ghost guns» — наборами для виготовлення незареєстрованої та непрослідковуваної зброї. Про це повідомляє Courthouse News.

Суть справи

Техаський продавець зброї Primary Arms оскаржує рішення нижчої інстанції, яка стала на бік страховиків Granite State Insurance Company та National Union Fire Insurance Company (AIG). Компанія вимагає, щоб Second Circuit звернувся до Верховного суду Техасу з питанням: чи можуть позови проти продавця «примарних пістолетів» розглядатися як «випадкові події», що підлягають страхуванню.

Primary Arms стверджує, що сплачувала високі страхові внески саме для захисту від позовів, пов’язаних із шкодою, яку могла завдати її продукція.

Аргументи сторін

Primary Arms: наполягає, що у позовах із Нью-Йорка є елементи недбалості (зокрема, «необережна передача зброї»), а компанія не мала наміру спричиняти шкоду чи зростання злочинності.

Страхові компанії: заявляють, що бізнес-модель продавця полягала у свідомому продажі деталей для зброї без перевірки клієнтів і рекламі товарів як способу обійти вимоги закону. Це не «випадок», а навмисні дії.

Суддя Лорна Скофілд у 2024 році постановила, що компанія «свідомо сприяла анонімному придбанню неконтрольованої зброї з передбачуваним результатом — зростанням насильства».

Контекст

«Примарна зброя» — це комплекти деталей без серійних номерів, які можна зібрати за годину у робочий пістолет чи гвинтівку. У Нью-Йорку та інших штатах такі комплекти пов’язують із численними злочинами.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс у 2022 році подала історичний позов проти десяти продавців, використавши новий закон про «суспільну небезпеку».

Один із таких пістолетів, за даними слідства, застосував Луїджі Манджоне, обвинувачений у вбивстві CEO UnitedHealthcare Браяна Томпсона у грудні минулого року. Під час арешту в його рюкзаку знайшли 3D-друкований «ghost gun» і глушник.

Що далі

Колегія з трьох суддів — Денні Чін, Марія Кхан та Вільям Нардіні — заслухала аргументи сторін, але рішення поки не оголосила. Від вердикту апеляції залежатиме, чи доведеться страховим компаніям брати на себе витрати у подібних справах.

