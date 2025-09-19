В США суд рассматривает, обязаны ли страховщики платить по искам, связанным с оружием без серийных номеров

Апелляционный суд рассматривает дело, которое должно определить, должны страховые компании покрывать расходы продавцов оружия без серийных номеров в исках, связанных с преступлениями при их участии.

В США апелляционный суд рассматривает дело о том, обязаны ли страховые компании покрывать расходы онлайн-продавцов оружия по искам, связанным с так называемыми «ghost guns» — наборами для изготовления незарегистрированного и неотслеживаемого оружия. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть дела

Техасский продавец оружия Primary Arms обжалует решение нижестоящего суда, который встал на сторону страховщиков Granite State Insurance Company и National Union Fire Insurance Company (AIG). Компания требует, чтобы Second Circuit обратился в Верховный суд Техаса с вопросом: могут ли иски против продавца «призрачных пистолетов» рассматриваться как «случайные события», подлежащие страхованию.

Primary Arms утверждает, что платила высокие страховые взносы именно для защиты от исков, связанных с ущербом, который могла причинить ее продукция.

Аргументы сторон

Primary Arms: настаивает, что в исках из Нью-Йорка есть элементы небрежности (в частности, «неосторожная передача оружия»), а компания не имела намерения причинять вред или рост преступности.

Страховые компании: заявляют, что бизнес-модель продавца заключалась в сознательной продаже деталей для оружия без проверки клиентов и рекламе товаров как способа обойти требования закона. Это не «случайность», а умышленные действия.

Судья Лорна Скофилд в 2024 году постановила, что компания «сознательно способствовала анонимному приобретению неконтролируемого оружия с предсказуемым результатом — ростом насилия».

Контекст

«Призрачное оружие» — это комплекты деталей без серийных номеров, которые можно собрать за час в рабочий пистолет или винтовку. В Нью-Йорке и других штатах такие комплекты связывают с многочисленными преступлениями.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в 2022 году подала исторический иск против десяти продавцов, воспользовавшись новым законом об «общественной опасности».

Одним из таких пистолетов, по данным следствия, воспользовался Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве CEO UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре прошлого года. При задержании в его рюкзаке нашли 3D-печатный «ghost gun» и глушитель.

Что дальше

Коллегия из трех судей — Дэнни Чин, Мария Кхан и Уильям Нардини — заслушала аргументы сторон, но решение пока не огласила. От вердикта апелляции зависит, придется ли страховым компаниям брать на себя расходы в подобных делах.

