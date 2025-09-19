Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії

Деталі пакету санкцій проти РФ буде оголошено трохи згодом.

Європейська комісія схвалила новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Деталі цього пакету буде оголошено пізніше. Про це повідомила представниця Єврокомісії Паула Піньо.

«Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ», - заявила вона на брифінгу.

За її словами, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас представлять подробиці в прес-релізі, який буде опубліковано пізніше сьогодні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що санкції країн Європейського Союзу проти Росії достатньо слабкі і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень.

Також США пропонують G7 конфіскувати заморожені активи РФ та ввести тарифи проти Китаю та Індії.

