Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії

13:43, 19 вересня 2025
Деталі пакету санкцій проти РФ буде оголошено трохи згодом.
Фото: depositphotos.com
Європейська комісія схвалила новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Деталі цього пакету буде оголошено пізніше. Про це повідомила представниця Єврокомісії Паула Піньо.

«Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ», - заявила вона на брифінгу.

За її словами, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас представлять подробиці в прес-релізі, який буде опубліковано пізніше сьогодні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що санкції країн Європейського Союзу проти Росії достатньо слабкі і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень.

Також США пропонують G7 конфіскувати заморожені активи РФ та ввести тарифи проти Китаю та Індії.

Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

