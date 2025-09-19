Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России

Детали пакета санкций против РФ будут объявлены немного позже.

Европейская комиссия одобрила новый 19-й пакет санкций против России. Детали этого пакета будут объявлены позже. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

«Могу подтвердить, что Комиссия сегодня утвердила 19 пакет санкций против РФ», - заявила она на брифинге.

По ее словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас представят подробности в пресс-релизе, который будет опубликован позже сегодня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкции стран Европейского Союза против России слишком слабы и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.

Также США предлагают G7 конфисковать замороженные активы РФ и ввести тарифы против Китая и Индии.

