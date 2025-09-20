Практика судів
  1. У світі

У США суд визнав неконституційним закон, що забороняв голосувати колишнім ув’язненим

13:12, 20 вересня 2025
Апеляційний суд США визнав неконституційним закон Північної Кароліни 1877 року, який забороняв голосувати колишнім ув’язненим.
У США суд визнав неконституційним закон, що забороняв голосувати колишнім ув’язненим
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Четвертого округу США підтвердив: закон штату Північна Кароліна, ухвалений ще у 1877 році та спрямований проти колишніх засуджених, є дискримінаційним щодо темношкірих виборців. Про це повідомляє Courthouse News.

Історія питання

Закон після Громадянської війни робив злочином спробу голосування для осіб, які відбували покарання і ще не відновили свої виборчі права. При цьому намір не мав значення — людина могла бути засуджена навіть тоді, якщо щиро вірила, що має право голосувати.

Минулого року окружна суддя Лоретта Біґґс визнала норму неконституційною, наголосивши, що вона «була прийнята з дискримінаційною метою» і досі непропорційно впливає на темношкірих виборців.

Чому закон назвали расистським

У рішенні суддя ДеАндреа Джіст Бенджамін зазначила, що цей закон неможливо відокремити від його расистського походження.

Хоча в тексті не згадано расу, він «народився на хвилі расизму та ворожості» після Реконструкції, коли у штаті забороняли міжрасові шлюби та запроваджували сегрегацію у школах.

За статистикою 2015–2022 років, 63% тих, кого розслідували за цим законом, були темношкірими, хоча їхня частка у населенні штату — лише 21%.

Чому справа не вичерпана

У 2020 році правозахисні організації North Carolina A. Philip Randolph Institute та Action NC подали позов, вимагаючи скасування закону як розмитого та расово упередженого.

Щоб «врятувати» норму, Генеральна асамблея штату внесла поправку: тепер для обвинувачення потрібно довести намір. Проте сам старий закон не скасували. Це залишило простір для переслідувань за минулі випадки.

На слуханнях у травні представниця прокуратури штату Елізабет Карран О’Браєн визнала: технічно люди, які помилково проголосували до відновлення прав, все ще можуть підпасти під кримінальне переслідування.

Судді поставили під сумнів рішення законодавців:

«Мені здається, вони мали просто скасувати старий закон і ухвалити новий. І тоді нас би тут не було», — зауважив суддя Джеймс Вінн.

Юрист позивачів Джонатан Янгвуд пояснив: головна проблема в невизначеності. Адже у Північній Кароліні немає строку давності для злочинів-фелоній, тож страх переслідування «заднім числом» може відлякувати виборців від участі у майбутніх виборах.

Позиція сторін

Представники обох правозахисних організацій та Офіс генерального прокурора Північної Кароліни публічно не прокоментували рішення.

Справу розглядала колегія з трьох суддів — ДеАндреа Джіст Бенджамін, Джеймс Вінн та Памела Гарріс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду