У США суд визнав неконституційним закон, що забороняв голосувати колишнім ув’язненим

Апеляційний суд США визнав неконституційним закон Північної Кароліни 1877 року, який забороняв голосувати колишнім ув’язненим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Четвертого округу США підтвердив: закон штату Північна Кароліна, ухвалений ще у 1877 році та спрямований проти колишніх засуджених, є дискримінаційним щодо темношкірих виборців. Про це повідомляє Courthouse News.

Історія питання

Закон після Громадянської війни робив злочином спробу голосування для осіб, які відбували покарання і ще не відновили свої виборчі права. При цьому намір не мав значення — людина могла бути засуджена навіть тоді, якщо щиро вірила, що має право голосувати.

Минулого року окружна суддя Лоретта Біґґс визнала норму неконституційною, наголосивши, що вона «була прийнята з дискримінаційною метою» і досі непропорційно впливає на темношкірих виборців.

Чому закон назвали расистським

У рішенні суддя ДеАндреа Джіст Бенджамін зазначила, що цей закон неможливо відокремити від його расистського походження.

Хоча в тексті не згадано расу, він «народився на хвилі расизму та ворожості» після Реконструкції, коли у штаті забороняли міжрасові шлюби та запроваджували сегрегацію у школах.

За статистикою 2015–2022 років, 63% тих, кого розслідували за цим законом, були темношкірими, хоча їхня частка у населенні штату — лише 21%.

Чому справа не вичерпана

У 2020 році правозахисні організації North Carolina A. Philip Randolph Institute та Action NC подали позов, вимагаючи скасування закону як розмитого та расово упередженого.

Щоб «врятувати» норму, Генеральна асамблея штату внесла поправку: тепер для обвинувачення потрібно довести намір. Проте сам старий закон не скасували. Це залишило простір для переслідувань за минулі випадки.

На слуханнях у травні представниця прокуратури штату Елізабет Карран О’Браєн визнала: технічно люди, які помилково проголосували до відновлення прав, все ще можуть підпасти під кримінальне переслідування.

Судді поставили під сумнів рішення законодавців:

«Мені здається, вони мали просто скасувати старий закон і ухвалити новий. І тоді нас би тут не було», — зауважив суддя Джеймс Вінн.

Юрист позивачів Джонатан Янгвуд пояснив: головна проблема в невизначеності. Адже у Північній Кароліні немає строку давності для злочинів-фелоній, тож страх переслідування «заднім числом» може відлякувати виборців від участі у майбутніх виборах.

Позиція сторін

Представники обох правозахисних організацій та Офіс генерального прокурора Північної Кароліни публічно не прокоментували рішення.

Справу розглядала колегія з трьох суддів — ДеАндреа Джіст Бенджамін, Джеймс Вінн та Памела Гарріс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.