В США суд признал неконституционным закон, запрещавший голосовать бывшим заключенным

Апелляционный суд США признал неконституционным закон Северной Каролины 1877 года, запрещавший голосовать бывшим заключенным.

Апелляционный суд Четвертого округа США подтвердил: закон штата Северная Каролина, принятый еще в 1877 году и направленный против бывших осужденных, является дискриминационным в отношении темнокожих избирателей. Об этом сообщает Courthouse News.

История вопроса

Закон после Гражданской войны делал преступлением попытку голосования для лиц, которые отбывали наказание и еще не восстановили свои избирательные права. При этом намерение не имело значения — человек мог быть осужден даже тогда, если искренне верил, что имеет право голосовать.

В прошлом году окружная судья Лоретта Биггс признала норму неконституционной, подчеркнув, что она «была принята с дискриминационной целью» и до сих пор непропорционально влияет на темнокожих избирателей.

Почему закон назвали расистским

В решении судья ДеАндреа Джист Бенджамин отметила, что этот закон невозможно отделить от его расистского происхождения.

Хотя в тексте не упоминается раса, он «родился на волне расизма и враждебности» после Реконструкции, когда в штате запрещали межрасовые браки и вводили сегрегацию в школах.

По статистике 2015–2022 годов, 63% тех, кого расследовали по этому закону, были темнокожими, хотя их доля в населении штата — лишь 21%.

Почему дело не исчерпано

В 2020 году правозащитные организации North Carolina A. Philip Randolph Institute и Action NC подали иск, требуя отмены закона как размыто сформулированного и расово предвзятого.

Чтобы «спасти» норму, Генеральная ассамблея штата внесла поправку: теперь для обвинения нужно было доказать намерение. Однако сам старый закон не отменили. Это оставило пространство для преследований за прошлые случаи.

На слушаниях в мае представитель прокуратуры штата Элизабет Карран О’Брайен признала: технически люди, которые по ошибке проголосовали до восстановления прав, все еще могут попасть под уголовное преследование.

Судьи поставили под сомнение решение законодателей:

«Мне кажется, они должны были просто отменить старый закон и принять новый. И тогда нас бы здесь не было», — отметил судья Джеймс Винн.

Юрист истцов Джонатан Янгвуд пояснил: главная проблема в неопределенности. Ведь в Северной Каролине нет срока давности для преступлений-фелоний, поэтому страх преследования «задним числом» может отпугивать избирателей от участия в будущих выборах.

Позиция сторон

Представители обеих правозащитных организаций и Офис генерального прокурора Северной Каролины публично не прокомментировали решение.

Дело рассматривала коллегия из трех судей — ДеАндреа Джист Бенджамин, Джеймс Винн и Памела Харрис.

