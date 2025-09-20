Практика судов
В США суд признал неконституционным закон, запрещавший голосовать бывшим заключенным

13:12, 20 сентября 2025
Апелляционный суд США признал неконституционным закон Северной Каролины 1877 года, запрещавший голосовать бывшим заключенным.
В США суд признал неконституционным закон, запрещавший голосовать бывшим заключенным
Апелляционный суд Четвертого округа США подтвердил: закон штата Северная Каролина, принятый еще в 1877 году и направленный против бывших осужденных, является дискриминационным в отношении темнокожих избирателей. Об этом сообщает Courthouse News.

История вопроса

Закон после Гражданской войны делал преступлением попытку голосования для лиц, которые отбывали наказание и еще не восстановили свои избирательные права. При этом намерение не имело значения — человек мог быть осужден даже тогда, если искренне верил, что имеет право голосовать.

В прошлом году окружная судья Лоретта Биггс признала норму неконституционной, подчеркнув, что она «была принята с дискриминационной целью» и до сих пор непропорционально влияет на темнокожих избирателей.

Почему закон назвали расистским

В решении судья ДеАндреа Джист Бенджамин отметила, что этот закон невозможно отделить от его расистского происхождения.

Хотя в тексте не упоминается раса, он «родился на волне расизма и враждебности» после Реконструкции, когда в штате запрещали межрасовые браки и вводили сегрегацию в школах.

По статистике 2015–2022 годов, 63% тех, кого расследовали по этому закону, были темнокожими, хотя их доля в населении штата — лишь 21%.

Почему дело не исчерпано

В 2020 году правозащитные организации North Carolina A. Philip Randolph Institute и Action NC подали иск, требуя отмены закона как размыто сформулированного и расово предвзятого.

Чтобы «спасти» норму, Генеральная ассамблея штата внесла поправку: теперь для обвинения нужно было доказать намерение. Однако сам старый закон не отменили. Это оставило пространство для преследований за прошлые случаи.

На слушаниях в мае представитель прокуратуры штата Элизабет Карран О’Брайен признала: технически люди, которые по ошибке проголосовали до восстановления прав, все еще могут попасть под уголовное преследование.

Судьи поставили под сомнение решение законодателей:

«Мне кажется, они должны были просто отменить старый закон и принять новый. И тогда нас бы здесь не было», — отметил судья Джеймс Винн.

Юрист истцов Джонатан Янгвуд пояснил: главная проблема в неопределенности. Ведь в Северной Каролине нет срока давности для преступлений-фелоний, поэтому страх преследования «задним числом» может отпугивать избирателей от участия в будущих выборах.

Позиция сторон

Представители обеих правозащитных организаций и Офис генерального прокурора Северной Каролины публично не прокомментировали решение.

Дело рассматривала коллегия из трех судей — ДеАндреа Джист Бенджамин, Джеймс Винн и Памела Харрис.

суд США

Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Финансирование судебной власти в 2026 году увеличат на 100 млн по общему фонду и на 800 млн по спецфонду – хотя ВСП предлагал увеличить на 16,2 млрд грн

В то же время Кабмин учел в полном объеме потребность в капитальных расходах ВАКС и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания и предусмотрел расходы для создания двух новых высших специализированных судов – СОАС и СААС.

