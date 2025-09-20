В нічному клубі Бірмінгема сталася стрілянина – є поранені

Поліція затримала трьох підозрюваних.

У нічному клубі міста Бірмінгем, що у Великій Британії, сталася стрілянина, внаслідок якої четверо людей отримали поранення. Про це повідомляє Sky News.

Один із постраждалих перебуває в лікарні у критичному стані, тоді як троє інших отримали медичну допомогу через менш тяжкі травми.

Поліція затримала трьох осіб віком від 20 до 30 років, які перебувають під вартою за підозрою у насильницьких заворушеннях. Розслідування обставин стрілянини триває.

