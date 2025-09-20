В ночном клубе Бирмингема произошла стрельба – есть раненые

Полиция задержала трех подозреваемых.

В ночном клубе города Бирмингем, что в Великобритании, произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения. Об этом сообщает Sky News.

Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии, а трое других получили медицинскую помощь из-за менее тяжелых травм.

Полиция задержала трех человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые находятся под стражей по подозрению в насильственных беспорядках. Расследование обстоятельств стрельбы продолжается.

