У Швеції відкрили парфумерний магазин, де платять не кронами, а секундами

Щоб придбати аромат, замість 599 крон відвідувачу потрібно провести 599 секунд — рівно 10 хвилин — у тиші посеред Смоландського лісу.

Шведський бренд Koyia відкрив унікальний магазин парфумів посеред лісу в Смоланді, де покупці розраховуються не кронами, а власним часом. Про це повідомляє TrendWatching.

Так, замість 599 шведських крон потрібно провести 599 секунд (приблизно 10 хвилин) у тиші серед природи.

Мінімалістичний простір створили дизайнери Лукас і Тіра Мортен. Відвідувачам пропонують побути на самоті серед дерев, адже, за науковими даними, саме стільки часу потрібно, щоб організм почав відчувати позитивний вплив природи.

Продукт також відображає цю концепцію: парфуми виготовлені на основі безалкогольної олії з фітонцидами — природними сполуками, які виділяють вічнозелені дерева. Дослідження доводять, що вони можуть зміцнювати імунітет, знижувати рівень кортизолу та позитивно впливати на роботу серця.

