В Швеции открыли парфюмерный магазин, где платят не кронами, а секундами

Чтобы купить аромат, вместо 599 крон посетителю нужно провести 599 секунд — ровно 10 минут — в тишине посреди Смаландского леса.

Шведский бренд Koyia открыл уникальный магазин парфюмерии посреди леса в Смоланде, где покупатели рассчитываются не кронами, а собственным временем. Об этом сообщает TrendWatching.

Так, вместо 599 шведских крон нужно провести 599 секунд (примерно 10 минут) в тишине среди природы.

Минималистичное пространство создали дизайнеры Лукас и Тира Мортен. Посетителям предлагают побыть наедине среди деревьев, ведь, по научным данным, именно столько времени нужно, чтобы организм начал ощущать положительное воздействие природы.

Продукт также отражает эту концепцию: парфюмы изготовлены на основе безалкогольного масла с фитонцидами — природными соединениями, которые выделяют вечнозелёные деревья. Исследования доказывают, что они могут укреплять иммунитет, снижать уровень кортизола и положительно влиять на работу сердца.

