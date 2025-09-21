У Китаї французький бульдог став зіркою соцмереж, заробляючи на збиранні пластикових пляшок

Французький бульдог із Гуанчжоу став зіркою соцмереж і заробляє до $560 на місяць, щодня збираючи пластикові пляшки.

У Китаї французький бульдог на ім’я Dog Little White з міста Гуанчжоу прославився в мережі завдяки незвичному «заробітку» — він щодня збирає пластикові пляшки та приносить господарю стабільний дохід. Про це повідомляє South China Morning Post.

Собака має розпорядок: тричі на день — вранці, вдень і ввечері — виходить на 20–30 хвилинні «рейди» вулицями міста. Поруч завжди його власник Чжан, який складає пляшки в мішок.

Спершу щоденний заробіток становив близько 20 юанів (майже 3 долари). Проте за п’ять років старанна робота принесла вже понад 10 000 юанів (близько 1 400 доларів).

Коли Чжан почав знімати відео із «робочих буднів» бульдога та викладати їх у соцмережі, пес швидко став зіркою Douyin (китайський аналог TikTok), зібравши понад 80 тисяч підписників.

Одне з найпопулярніших відео показує, як пес за 25 хвилин зібрав 5 кг пляшок, заробивши 15 юанів. Ролик отримав понад 143 тисячі вподобайок.

Місцеві крамниці настільки вражені відданістю собаки, що почали залишати пляшки біля входу спеціально для нього. Тепер щоденний дохід від збору сягає 50 юанів, а загальні місячні прибутки разом із монетизацією відео перевищують 3 000–4 000 юанів (420–560 доларів).

Господар заявив, що планує спрямувати інтернет-заробітки собаки на допомогу безпритульним тваринам.

