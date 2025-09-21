В Китае французский бульдог стал звездой соцсетей, зарабатывая на сборе пластиковых бутылок

Французский бульдог из Гуанчжоу стал звездой соцсетей и зарабатывает до $560 в месяц, ежедневно собирая пластиковые бутылки.

В Китае французский бульдог по кличке Dog Little White из города Гуанчжоу прославился в сети благодаря необычному «заработку» — он ежедневно собирает пластиковые бутылки и приносит хозяину стабильный доход. Об этом сообщает South China Morning Post.

Собака имеет распорядок: трижды в день — утром, днём и вечером — выходит на 20–30-минутные «рейды» по улицам города. Рядом всегда его хозяин Чжан, который складывает бутылки в мешок.

Сначала ежедневный заработок составлял около 20 юаней (почти 3 доллара). Однако за пять лет старательная работа принесла уже более 10 000 юаней (около 1 400 долларов).

Когда Чжан начал снимать видео о «рабочих буднях» бульдога и выкладывать их в соцсети, пёс быстро стал звездой Douyin (китайский аналог TikTok), собрав более 80 тысяч подписчиков.

Одно из самых популярных видео показывает, как пёс за 25 минут собрал 5 кг бутылок, заработав 15 юаней. Ролик получил более 143 тысяч лайков.

Местные магазины настолько впечатлены преданностью собаки, что начали оставлять бутылки у входа специально для него. Теперь ежедневный доход от сбора достигает 50 юаней, а общие месячные заработки вместе с монетизацией видео превышают 3 000–4 000 юаней (420–560 долларов).

Хозяин заявил, что планирует направить интернет-заработки собаки на помощь бездомным животным.

