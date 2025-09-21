Вчені розробили ШІІ для прогнозування хвороб за роки до їх появи

Науковці в Європі створили ШІ, який може прогнозувати розвиток понад тисячі хвороб за 20 років наперед.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародна група дослідників представила нову модель штучного інтелекту, здатну передбачати розвиток захворювань ще задовго до їхніх клінічних проявів. Про це повідомляє Nature.

Розроблена модель отримала назву Delphi-2M. Вона базується на модифікованій архітектурі GPT (генеративного попередньо натренованого трансформера), адаптованій під медичні потреби.

На відміну від вузькоспеціалізованих алгоритмів, що прогнозують окремі захворювання, Delphi-2M охоплює понад тисячу різних патологій. ШІ аналізує медичні записи пацієнтів і створює сценарії майбутніх станів здоров’я, оцінюючи потенційні ризики розвитку хвороб на період до 20 років.

Модель тренували на даних 400 тисяч учасників британського проекту UK Biobank, а також використали інформацію про 1,9 млн жителів Данії.

Автори дослідження дійшли висновку, що архітектура GPT добре підходить для прогнозування в медицині. Це відкриває перспективи застосування подібних систем у масштабах державної охорони здоров’я.

До міжнародної команди увійшли науковці з Німеччини, Великої Британії, Данії та Швейцарії.

Така технологія може стати проривом у ранній діагностиці та профілактиці, дозволяючи лікарям заздалегідь готуватися до можливих викликів у здоров’ї пацієнтів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.