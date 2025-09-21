Ученые разработали ИИ для прогнозирования болезней за годы до их появления

Ученые в Еропе создали ИИ, которое может прогнозировать развитие более тысячи болезней за 20 лет вперед.

Международная группа исследователей представила новую модель искусственного интеллекта, способную предсказывать развитие заболеваний еще задолго до их клинических проявлений. Об этом сообщает Nature.

Разработанная модель получила название Delphi-2M. Она базируется на модифицированной архитектуре GPT (генеративного предварительно обученного трансформера), адаптированной под медицинские нужды.

В отличие от узкоспециализированных алгоритмов, прогнозирующих отдельные заболевания, Delphi-2M охватывает более тысячи различных патологий. ИИ анализирует медицинские записи пациентов и создает сценарии будущих состояний здоровья, оценивая потенциальные риски развития болезней на период до 20 лет.

Модель обучали на данных 400 тысяч участников британского проекта UK Biobank, а также использовали информацию о 1,9 млн жителей Дании.

Авторы исследования пришли к выводу, что архитектура GPT хорошо подходит для прогнозирования в медицине. Это открывает перспективы применения подобных систем в масштабах государственной охраны здоровья.

В международную команду вошли ученые из Германии, Великобритании, Дании и Швейцарии.

Такая технология может стать прорывом в ранней диагностике и профилактике, позволяя врачам заранее готовиться к возможным вызовам в здоровье пациентов.

