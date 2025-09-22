Новий світовий рекорд швидкості: електричний гіперкар BYD Yangwang U9 Xtreme побив досягнення Bugatti

Автомобіль розігнався до 496 км/год.

У Німеччині на полігоні Automotive Testing Papenburg китайський бренд BYD Yangwang презентував новий гіперкар U9 Xtreme, який встановив світовий рекорд швидкості серед серійних авто — 496,22 км/год. Це на 20 км/год більше за попереднє досягнення Bugatti Chiron Super Sport 300+. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Крім того, електрокар показав феноменальний результат на трасі Нюрбургринг Нордшляйфе — 6:59.157, обійшовши рекорд Xiaomi SU7 Ultra.

Серед основних характеристик:

4 електромотори сумарною потужністю близько 3000 к.с. ;

; розгінна система Yi Sifang;

активне шасі DiSus-X з адаптивною підвіскою;

з адаптивною підвіскою; напівслікові шини GitiSport e·Gtr2 Pro , розроблені для швидкостей до 500 км/год;

, розроблені для швидкостей до 500 км/год; вдосконалена аеродинаміка з великим заднім крилом, подвійним дифузором та карбоновим обвісом.

Інтер’єр виконаний у стилістиці спорткара: цифрова панель приладів, сенсорний дисплей, ковшові сидіння та оздоблення з вуглецевого волокна й Alcantara.

Але виробництво обмежене — лише 30 одиниць для світових ринків.

