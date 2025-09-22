Новый мировой рекорд скорости: электрический гиперкар BYD Yangwang U9 Xtreme побил достижение Bugatti

Автомобиль разогнался до 496 км/ч

В Германии на полигоне Automotive Testing Papenburg китайский бренд BYD Yangwang представил новый гиперкар U9 Xtreme, который установил мировой рекорд скорости среди серийных авто — 496,22 км/ч. Это на 20 км/ч больше предыдущего достижения Bugatti Chiron Super Sport 300+. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроме того, электрокар показал феноменальный результат на трассе Нюрбургринг Нордшляйфе — 6:59.157, обойдя рекорд Xiaomi SU7 Ultra.

Среди основных характеристик:

• 4 электромотора суммарной мощностью около 3000 л.с.;

• разгонная система Yi Sifang;

• активное шасси DiSus-X с адаптивной подвеской;

• полусликовые шины GitiSport e·Gtr2 Pro, разработанные для скоростей до 500 км/ч;

• усовершенствованная аэродинамика с большим задним антикрылом, двойным диффузором и карбоновым обвесом.

Интерьер выполнен в стилистике спорткара: цифровая приборная панель, сенсорный дисплей, ковшовые сиденья и отделка из углеволокна и Alcantara.

Но производство ограничено — всего 30 единиц для мировых рынков.

