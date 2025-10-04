Практика судів
Тисяча від Трампа: президент США пообіцяв роздати американцям по 1000 доларів

08:11, 4 жовтня 2025
Трамп заявив, що завдяки підвищенню мит США отримають трильйони доларів, які підуть на погашення боргу та прямі виплати громадянам.
США отримають щорічно трильйони доларів завдяки підвищенню мит на імпорт, і ці кошти можуть бути спрямовані на виплати громадянам.

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю One America News, що планує також погасити державний борг за рахунок доходів від мит.

На його переконання, нинішнє економічне зростання дозволяє розглядати зовнішні боргові зобов’язання як відносно невеликі.

«Виростаючи, ви самі позбуваєтеся цього боргу. Зараз у нас цифри вищі, ніж будь-коли», — сказав він.

За словами Трампа, накопичені доходи можна розподілити між людьми, і кожен американець отримає в середньому від однієї до двох тисяч доларів.

«Мене найбільше хвилюють люди. Я вважаю ганебним те, як адміністрація Джо Байдена поводилася з людьми», — зауважив він.

Трамп заявив, що лише за перші вісім місяців його президентства вдалося домогтися інвестиційних зобов’язань на трильйони доларів.

Зростання інвестицій стало можливим завдяки запровадженню мит, а дефіцит торговельного балансу скоротився вдвічі, зазначив він.

«Ми стаємо настільки багатою і могутньою країною, що це дає нам силу. Ми можемо піклуватися про людей і навіть допомагати іншим країнам. Ніхто не вірив, що це можливо, а зараз усі кажуть, що Трамп мав рацію», — підсумував президент США.

