У США адвокатку в справі відомого коміка звинуватили у використанні вигаданих посилань, створених ШІ

Федеральний суд у США викрив адвокатку, яка у справі проти коміка Кетта Вільямса подала документи з вигаданими посиланнями, згенерованими штучним інтелектом.

У США адвокатку з Атланти, яка представляє жінок у справі про напад проти відомого коміка Кетта Вільямса, звинуватили у використанні фейкових посилань, створених штучним інтелектом. Про це повідомляє Courthouse News з посиланням на рішення федерального суду.

Суддя обурився «галюцинаціями» від ШІ

Федеральний суддя Вільям Рей на слуханні наказав адвокатці Лолеті Хейл пояснити, чому вона не має понести дисциплінарного покарання за порушення правил цивільного процесу.

Перевірка судових матеріалів показала: з 24 справ, на які посилалася Хейл у своєму поданні, 17 виявилися вигаданими, неправильно процитованими або такими, що не підтверджували її аргументи. Частина з них була «галюцинаціями» від штучного інтелекту.

«Коли ви цитуєте справи, яких не існує, — це проблема. Валюта, якою ми оперуємо, — чесність і доброчесність», — наголосив суддя.

Виправдання адвокатки не переконали

Хейл намагалася пояснити, що була зайнята доглядом за хворим другом і доручила скласти документ своїй доньці, яка не є юристкою. Проте суддя засумнівався у правдивості цих пояснень і підкреслив, що адвокатка вже не вперше припускається помилок у цій справі.

Раніше вона пропустила строк подачі позову, через що справу проти Вільямса вже було відхилено у 2022 році. Пізніше адвокатка повторно подала позов, вимагаючи щонайменше $5 млн компенсації для кожної з позивачок.

Суть справи

Позов подали чотири мешканки Північної Кароліни — Селена Бостон, Джаліса Роудс, Лутиша Мартінес та Ланет Вашингтон. Вони заявили, що у лютому 2016 року після зустрічі з Кеттом Вільямсом біля нічного клубу в Атланті він став агресивним, повалив одну з жінок на землю та бив її. Його супутниці нібито напали на інших, а охоронці зламали руку одній з потерпілих.

Жінки також стверджують, що Вільямс кинув їхні телефони та речі, блокував автомобіль, погрожував пістолетом і показував бандитські жести.

Раніше прокуратура Фултон-Каунті відмовилася розглядати справу, і жінки звернулися до федерального суду.

Що далі

Суддя Рей заявив, що вирішить питання про покарання адвокатки Хейл і передасть матеріали до Асоціації адвокатів штату.

Водночас він уточнив: використання ШІ у підготовці документів саме по собі не є порушенням, але відповідальність за перевірку достовірності завжди лежить на адвокаті.

