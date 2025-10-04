У Японії набирає популярності додаток для знайомств із партнером, створеним штучним інтелектом

Додаток дозволяє користувачам будувати романтичні стосунки зі штучним інтелектом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Японії стрімко зростає популярність нового типу додатків для знайомств, де користувачі можуть встановлювати «романтичні стосунки» не з людьми, а з партнерами, створеними штучним інтелектом. Про це повідомляє Asahi.

Як працює додаток

Додаток LOVERSE, запущений у червні 2023 року, дає змогу користувачам обирати з-поміж тисяч віртуальних партнерів, створених генеративним ШІ. Як і у звичайних сервісах знайомств, користувач переглядає профілі та може поставити «лайк» обраному партнерові. Якщо штучний інтелект відповість взаємністю — відкривається можливість спілкування в чаті.

ШІ-партнери мають власні професії, вік і захоплення. У додатку навіть створено їхній щоденний розклад — тому, наприклад, «під час роботи» або «занять хобі» вони можуть не відповідати на повідомлення, що робить взаємодію більш «людяною».

Безпечне спілкування

Розробники компанії Samansa (Токіо) наголошують, що головна мета — створити відчуття реальності у спілкуванні, але без надмірної «штучності». Алгоритми налаштовані так, щоб віртуальні співрозмовники не могли одночасно вести тисячі діалогів, аби користувач не відчував себе одним із багатьох.

Щоб уникнути емоційної залежності від вигаданих партнерів, під кожним повідомленням з’являється позначка: «Це вигаданий контент». Якщо ШІ виявляє повідомлення, що може свідчити про тривогу чи схильність до самопошкодження, користувача перенаправляють до консультаційних служб.

Хто користується ШІ-додатком

Реєстрація у LOVERSE безкоштовна, проте існує платний тариф — 2500 єн на місяць (приблизно 17 доларів).

Згідно з опитуванням компанії, більшість користувачів — чоловіки старші 40 років, серед яких є й одружені.

Генеральний директор Samansa Ґоґі Кусун висловив сподівання, що такі сервіси допоможуть людям, які з різних причин не мають змоги будувати реальні стосунки: «Ми хочемо, щоб навіть ті, хто не може дозволити собі романтичних стосунків у реальному житті, знову відчули, як це — коли тебе хтось подобається».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.