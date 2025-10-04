Практика судів
  1. У світі

У Техасі стратили чоловіка, який убив 13-місячну дівчину, вважаючи її «одержимою»

14:46, 4 жовтня 2025
Чоловік зі своєю подругою катували дитину понад 30 годин, стверджуючи, що намагаються «вигнати з неї демона».
У Техасі стратили чоловіка, який убив 13-місячну дівчину, вважаючи її «одержимою»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США стратили 35-річного Блейна Мілама, засудженого до смертної кари за жорстоке вбивство 13-місячної дівчинки, яке він разом зі своєю дівчиною називав «екзорцизмом». Про це повідомляє CBS News.

Деталі

Мілама стратили 2 жовтня у в’язниці міста Хантсвілл, штат Техас, шляхом смертельної ін’єкції. Це стало п’ятою стратою в Техасі цього року та 33-ю в США.

У своїх останніх словах засуджений подякував тюремним капеланам і закликав присутніх «прийняти Ісуса Христа, щоб зустрітися з ним знову».

Жахливе вбивство

Мілама визнали винним у вбивстві 13-місячної Амори Карсон у грудні 2008 року. За версією слідства, чоловік і його тодішня подруга Джессіка Карсон катували дитину понад 30 годин, стверджуючи, що намагаються «вигнати з неї демона».

За даними прокуратури, дівчинку били, душили, кусали та калічили. Патологоанатом виявив численні переломи черепа, рук, ніг і ребер, а також десятки слідів від укусів. Через кількість травм експерт не зміг визначити точну причину смерті — кожна з них могла бути смертельною.

Версія сторін

Під час суду Мілам намагався перекласти провину на Карсон, стверджуючи, що саме вона вважала дитину «одержимою». Проте жінку засудили окремо — до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення. Обом на момент злочину було по 18 років.

Прокурор округу Раск Майкл Джімерсон, який вів справу, назвав злочин «одним із найжорстокіших у своїй практиці».

«Ми ніколи не дізнаємося, ким могла стати Амора. Але суспільство має відповідати за найменш захищених — це ознака цивілізованої нації», — сказав він після страти.

Судові апеляції

Перед стратою адвокати Мілама звернулися до Верховного суду США з проханням зупинити виконання вироку, стверджуючи, що частина доказів — зокрема аналіз слідів від укусів — є «недостовірною». Вони також наполягали, що їхній підзахисний має інтелектуальні порушення, які виключають можливість страти.

Суд відхилив усі апеляції. У Генеральній прокуратурі Техасу заявили, що твердження про психічну неповносправність уже неодноразово спростовувалися судами, а решта доказів — зокрема спроби Мілама приховати злочин та його власне зізнання — залишають його провину без сумнівів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство США діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду