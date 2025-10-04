У Техасі стратили чоловіка, який убив 13-місячну дівчину, вважаючи її «одержимою»

Чоловік зі своєю подругою катували дитину понад 30 годин, стверджуючи, що намагаються «вигнати з неї демона».

У США стратили 35-річного Блейна Мілама, засудженого до смертної кари за жорстоке вбивство 13-місячної дівчинки, яке він разом зі своєю дівчиною називав «екзорцизмом». Про це повідомляє CBS News.

Деталі

Мілама стратили 2 жовтня у в’язниці міста Хантсвілл, штат Техас, шляхом смертельної ін’єкції. Це стало п’ятою стратою в Техасі цього року та 33-ю в США.

У своїх останніх словах засуджений подякував тюремним капеланам і закликав присутніх «прийняти Ісуса Христа, щоб зустрітися з ним знову».

Жахливе вбивство

Мілама визнали винним у вбивстві 13-місячної Амори Карсон у грудні 2008 року. За версією слідства, чоловік і його тодішня подруга Джессіка Карсон катували дитину понад 30 годин, стверджуючи, що намагаються «вигнати з неї демона».

За даними прокуратури, дівчинку били, душили, кусали та калічили. Патологоанатом виявив численні переломи черепа, рук, ніг і ребер, а також десятки слідів від укусів. Через кількість травм експерт не зміг визначити точну причину смерті — кожна з них могла бути смертельною.

Версія сторін

Під час суду Мілам намагався перекласти провину на Карсон, стверджуючи, що саме вона вважала дитину «одержимою». Проте жінку засудили окремо — до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення. Обом на момент злочину було по 18 років.

Прокурор округу Раск Майкл Джімерсон, який вів справу, назвав злочин «одним із найжорстокіших у своїй практиці».

«Ми ніколи не дізнаємося, ким могла стати Амора. Але суспільство має відповідати за найменш захищених — це ознака цивілізованої нації», — сказав він після страти.

Судові апеляції

Перед стратою адвокати Мілама звернулися до Верховного суду США з проханням зупинити виконання вироку, стверджуючи, що частина доказів — зокрема аналіз слідів від укусів — є «недостовірною». Вони також наполягали, що їхній підзахисний має інтелектуальні порушення, які виключають можливість страти.

Суд відхилив усі апеляції. У Генеральній прокуратурі Техасу заявили, що твердження про психічну неповносправність уже неодноразово спростовувалися судами, а решта доказів — зокрема спроби Мілама приховати злочин та його власне зізнання — залишають його провину без сумнівів.

