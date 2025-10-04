Практика судів
Уперше в історії Японії прем’єр-міністром може стати жінка

19:23, 4 жовтня 2025
Ліберально-демократичну партію очолила Санае Такаіті.
Уперше в історії Японії прем’єр-міністром може стати жінка
Джерело фото: Yuichi Yamazaki/Pool via Reuters
Керівну Ліберально-демократичну партію Японії (ЛДП) очолила 64-річна колишня міністерка внутрішніх справ Санае Такаіті, повідомляє Reuters. Її обрання відкриває шлях до історичної події — Такаіті може стати першою жінкою-прем’єр-міністром Японії.

Під час голосування в партії жоден із п’яти кандидатів не отримав абсолютної більшості у першому турі. До другого туру вийшли Санае Такаіті та Коїдзу́мі, і перемогу впевнено здобула Такаіті.

Голосування в парламенті, яке офіційно затвердить нового главу уряду, очікується 15 жовтня.

Колишня міністерка економічної безпеки та внутрішніх справ, Такаіті відома своїми консервативними поглядами. Вона виступає за розширення фіскальної політики, підтримує курс покійного прем’єра Сіндзо Абе, відомий як «Абеноміка» — програму стимулювання економіки через масштабні державні витрати й м’яку монетарну політику та неодноразово критикувала підвищення відсоткових ставок Банком Японії.

Водночас аналітики попереджають, що посилення державних витрат може викликати занепокоєння інвесторів через уже значне боргове навантаження країни.

7 вересня прем’єр-міністр Сігеру Ішіба оголосив про відставку з посади голови уряду та лідера ЛДП після менш ніж року на посаді. Причиною стали дві поразки на парламентських виборах, через які партія втратила більшість у обох палатах парламенту.

