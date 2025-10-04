Практика судів
  1. У світі

У США планують випустити 1-доларову монету із зображенням Дональда Трампа

19:41, 4 жовтня 2025
ініціатива уже викликала суперечки — закон забороняє зображати чинних або живих колишніх президентів на офіційних монетах.
У США планують випустити 1-доларову монету із зображенням Дональда Трампа
Фото: Steve Guest/X
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сполучених Штатах обговорюють можливий випуск пам’ятної монети номіналом 1 долар із портретом президента Дональда Трампа. Монетний двір США підготував перші ескізи дизайну на честь 250-річчя незалежності Америки, яке відзначатимуть у 2026 році, пише CNN.

Скарбник США Брендон Біч підтвердив справжність зображень у соцмережі X:

«Тут немає фейкових новин. Ці перші ескізи на честь 250-річчя Америки та Дональдом Трампом є справжніми. З нетерпінням чекаю можливості поділитися більшою інформацією, щойно завершиться блокування роботи уряду США».

За попереднім дизайном, на аверсі монети зображено профіль Трампа з написами «Liberty», «In God We Trust» і датами 1776 та 2026. На реверсі — відоме фото, де Трамп піднімає кулак після замаху в Батлері (штат Пенсильванія). Над зображенням розміщено напис «FIGHT FIGHT FIGHT», а тлом слугує американський прапор.

Втім, ініціатива викликала суперечки, адже закон США забороняє зображати чинних або живих колишніх президентів на офіційних монетах. Відповідно до кодексу Сполучених Штатів, портрет президента може бути розміщений не раніше ніж через два роки після його смерті.

Попри це, деякі експерти зазначають, що автори проєкту намагаються обійти юридичну заборону, розмістивши портрет Трампа на аверсі, а не на реверсі.

Міністерство фінансів підтвердило, що ескізи справжні, однак наголосило, що остаточний дизайн ще не затверджено.

У Білому домі не уточнили, чи бачив сам Трамп перші зображення монети. Прессекретарка Каролайн Лівітт припустила:

«Я не впевнена, чи він їх бачив, але впевнена, що вони йому сподобаються».

Єдиним живим президентом, який коли-небудь був зображений на монеті США, став Калвін Кулідж у 1926 році — саме до 150-річчя незалежності країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду