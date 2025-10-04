У США планують випустити 1-доларову монету із зображенням Дональда Трампа

ініціатива уже викликала суперечки — закон забороняє зображати чинних або живих колишніх президентів на офіційних монетах.

У Сполучених Штатах обговорюють можливий випуск пам’ятної монети номіналом 1 долар із портретом президента Дональда Трампа. Монетний двір США підготував перші ескізи дизайну на честь 250-річчя незалежності Америки, яке відзначатимуть у 2026 році, пише CNN.

Скарбник США Брендон Біч підтвердив справжність зображень у соцмережі X:

«Тут немає фейкових новин. Ці перші ескізи на честь 250-річчя Америки та Дональдом Трампом є справжніми. З нетерпінням чекаю можливості поділитися більшою інформацією, щойно завершиться блокування роботи уряду США».

За попереднім дизайном, на аверсі монети зображено профіль Трампа з написами «Liberty», «In God We Trust» і датами 1776 та 2026. На реверсі — відоме фото, де Трамп піднімає кулак після замаху в Батлері (штат Пенсильванія). Над зображенням розміщено напис «FIGHT FIGHT FIGHT», а тлом слугує американський прапор.

Втім, ініціатива викликала суперечки, адже закон США забороняє зображати чинних або живих колишніх президентів на офіційних монетах. Відповідно до кодексу Сполучених Штатів, портрет президента може бути розміщений не раніше ніж через два роки після його смерті.

Попри це, деякі експерти зазначають, що автори проєкту намагаються обійти юридичну заборону, розмістивши портрет Трампа на аверсі, а не на реверсі.

Міністерство фінансів підтвердило, що ескізи справжні, однак наголосило, що остаточний дизайн ще не затверджено.

У Білому домі не уточнили, чи бачив сам Трамп перші зображення монети. Прессекретарка Каролайн Лівітт припустила:

«Я не впевнена, чи він їх бачив, але впевнена, що вони йому сподобаються».

Єдиним живим президентом, який коли-небудь був зображений на монеті США, став Калвін Кулідж у 1926 році — саме до 150-річчя незалежності країни.

