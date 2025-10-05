Практика судів
  1. У світі

Сім’ї загиблих у Tesla Cybertruck подали позови до суду через небезпечні конструкції дверей

12:59, 5 жовтня 2025
Сім’ї загиблих студентів у США стверджують, що двері Cybertruck не дозволили евакуювати пасажирів із палаючого авто.
Сім’ї двох студентів, які загинули внаслідок аварії електропікапа Tesla Cybertruck, подали позови проти компанії Tesla, звинувативши її в розробці небезпечної конструкції дверей, що унеможливила евакуацію жертв із палаючого автомобіля. Про це повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався 27 листопада 2024 року в місті П’ємонт, штат Каліфорнія. Згідно зі звітом Каліфорнійського дорожнього патруля, Cybertruck рухався на високій швидкості житловою вулицею, врізався в дерево та спалахнув. Електронна система відкривання дверей відмовила, через що пасажири не змогли покинути салон.

Унаслідок аварії загинули троє осіб: 19-річний водій та двоє пасажирів віком 19 і 20 років. Четвертого пасажира вдалося врятувати, витягнувши через розбите вікно.

Сім’ї загиблих стверджують, що конструкція дверей Cybertruck перешкодила вчасній евакуації. За інформацією New York Times, адвокат однієї з сімей зазначив, що двері перестали працювати через відключення живлення автомобіля після аварії. Адвокат іншої сім’ї повідомив, що один зі студентів отримав незначні травми, але загинув від удушення димом і опіків, оскільки не зміг вибратися з машини.

Зазначається, що у Tesla Cybertruck відсутні традиційні зовнішні ручки дверей — їх замінено електронними кнопками біля вікон. Усередині передбачено ручні механізми відкривання, але вони складні у використанні: для відкриття задніх дверей пасажирам необхідно підняти килимок у кишені дверей, знайти трос і потягнути його, що створює значні труднощі під час екстреної евакуації.

Крім того, корпус Cybertruck виготовлений зі сталевих панелей, а вікна — з армованого скла, що, за словами позивачів, ускладнило роботу рятувальників. Компанія Tesla наразі не прокоментувала подані позови.

Позови подано на тлі розслідування Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), яке вже вивчає несправності дверних ручок в інших моделях Tesla. У вересні 2025 року NHTSA розпочало перевірку 175 тисяч автомобілів Tesla Model Y 2021 року через скарги на неможливість відкривання дверей, зокрема в ситуаціях, коли в салоні залишалися діти. За даними Bloomberg, з 2018 року зафіксовано понад 140 скарг на проблеми з дверима автомобілів Tesla.

