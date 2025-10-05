Практика судов
  1. В мире

Семьи погибших в Tesla Cybertruck подали иски в суд из-за опасных конструкций дверей

12:59, 5 октября 2025
Семьи погибших студентов в США утверждают, что двери Cybertruck не позволили эвакуировать пассажиров из горящего автомобиля.
Семьи погибших в Tesla Cybertruck подали иски в суд из-за опасных конструкций дверей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семьи двух студентов, погибших в результате аварии электропикапа Tesla Cybertruck, подали иски против компании Tesla, обвинив ее в разработке опасной конструкции дверей, которая сделала невозможной эвакуацию жертв из горящего автомобиля. Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел 27 ноября 2024 года в городе Пьемонт, штат Калифорния. Согласно отчету Калифорнийского дорожного патруля, Cybertruck двигался на высокой скорости по жилой улице, врезался в дерево и загорелся. Электронная система открывания дверей отказала, из-за чего пассажиры не смогли покинуть салон.

В результате аварии погибли три человека: 19-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 19 и 20 лет. Четвертого пассажира удалось спасти, вытащив через разбитое окно.

Семьи погибших утверждают, что конструкция дверей Cybertruck помешала своевременной эвакуации. По информации New York Times, адвокат одной из семей отметил, что двери перестали работать из-за отключения питания автомобиля после аварии. Адвокат другой семьи сообщил, что один из студентов получил незначительные травмы, но погиб от удушья дымом и ожогов, поскольку не смог выбраться из машины.

Отмечается, что у Tesla Cybertruck отсутствуют традиционные наружные ручки дверей — их заменили электронными кнопками возле окон. Внутри предусмотрены ручные механизмы открывания, но они сложны в использовании: для открытия задней двери пассажирам необходимо поднять коврик в кармане двери, найти трос и потянуть его, что создает значительные трудности при экстренной эвакуации.

Кроме того, корпус Cybertruck изготовлен из стальных панелей, а окна — из армированного стекла, что, по словам истцов, затруднило работу спасателей. Компания Tesla пока не прокомментировала поданные иски.

Иски поданы на фоне расследования Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), которое уже изучает неисправности дверных ручек в других моделях Tesla. В сентябре 2025 года NHTSA начало проверку 175 тысяч автомобилей Tesla Model Y 2021 года из-за жалоб на невозможность открытия дверей, в частности в ситуациях, когда в салоне оставались дети. По данным Bloomberg, с 2018 года зафиксировано более 140 жалоб на проблемы с дверями автомобилей Tesla.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Tesla

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва