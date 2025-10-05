Семьи погибших в Tesla Cybertruck подали иски в суд из-за опасных конструкций дверей

Семьи погибших студентов в США утверждают, что двери Cybertruck не позволили эвакуировать пассажиров из горящего автомобиля.

Семьи двух студентов, погибших в результате аварии электропикапа Tesla Cybertruck, подали иски против компании Tesla, обвинив ее в разработке опасной конструкции дверей, которая сделала невозможной эвакуацию жертв из горящего автомобиля. Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел 27 ноября 2024 года в городе Пьемонт, штат Калифорния. Согласно отчету Калифорнийского дорожного патруля, Cybertruck двигался на высокой скорости по жилой улице, врезался в дерево и загорелся. Электронная система открывания дверей отказала, из-за чего пассажиры не смогли покинуть салон.

В результате аварии погибли три человека: 19-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 19 и 20 лет. Четвертого пассажира удалось спасти, вытащив через разбитое окно.

Семьи погибших утверждают, что конструкция дверей Cybertruck помешала своевременной эвакуации. По информации New York Times, адвокат одной из семей отметил, что двери перестали работать из-за отключения питания автомобиля после аварии. Адвокат другой семьи сообщил, что один из студентов получил незначительные травмы, но погиб от удушья дымом и ожогов, поскольку не смог выбраться из машины.

Отмечается, что у Tesla Cybertruck отсутствуют традиционные наружные ручки дверей — их заменили электронными кнопками возле окон. Внутри предусмотрены ручные механизмы открывания, но они сложны в использовании: для открытия задней двери пассажирам необходимо поднять коврик в кармане двери, найти трос и потянуть его, что создает значительные трудности при экстренной эвакуации.

Кроме того, корпус Cybertruck изготовлен из стальных панелей, а окна — из армированного стекла, что, по словам истцов, затруднило работу спасателей. Компания Tesla пока не прокомментировала поданные иски.

Иски поданы на фоне расследования Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), которое уже изучает неисправности дверных ручек в других моделях Tesla. В сентябре 2025 года NHTSA начало проверку 175 тысяч автомобилей Tesla Model Y 2021 года из-за жалоб на невозможность открытия дверей, в частности в ситуациях, когда в салоне оставались дети. По данным Bloomberg, с 2018 года зафиксировано более 140 жалоб на проблемы с дверями автомобилей Tesla.

