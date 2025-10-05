Практика судів
  1. У світі

Власники електромобілів Toyota та Subaru подали до суду через дефектні батареї

20:13, 5 жовтня 2025
Несправні 12-вольтові акумулятори спричиняють повторювані поломки.
Власники електромобілів Toyota та Subaru подали до суду через дефектні батареї
Власники електромобілів Toyota bZ4X і Subaru Solterra подали колективний позов проти компаній Toyota та Subaru, звинувативши їх у несправності 12-вольтових акумуляторів, які призводять до повної непрацездатності автомобілів. Позивачі висловлюють розчарування через постійні проблеми, які змушують їх неодноразово звертатися до сервісних центрів. Про це пише Carscoops.

У позові стверджується, що моделі Subaru Solterra та Toyota bZ4X 2023–2025 років мають дефектні 12-вольтові акумулятори, які передчасно розряджаються і продовжують виходити з ладу навіть після заміни. Це залишає водіїв із повторюваними поломками, які ускладнюють експлуатацію автомобілів.

Як 12-вольтова батарея впливає на роботу електромобіля

У моделях Solterra та bZ4X 12-вольтовий акумулятор відповідає за перемикання між високовольтною батареєю електромобіля та приводними двигунами, а також живить ключові функції, зокрема вікна, сидіння, вентилятори системи опалення, вентиляції та кондиціонування, радіо, склоочисники та фари. У разі його несправності автомобіль стає повністю непрацездатним.

Деякі власники повідомили, що за кілька місяців змушені були замінити кілька 12-вольтових акумуляторів, причому в окремих випадках поломки відбувалися на автомобілях із пробігом менше 10 000 миль. Це призводить до циклу запусків двигуна, замін акумуляторів і частих візитів до сервісних центрів.

У позові зазначається, що Toyota та Subaru не попередили клієнтів про дефект, а дилерські центри не змогли ефективно усунути проблему. Ймовірною причиною несправності називають саму систему зарядки акумулятора.

«Цей дефект… спричиняє значні витрати часу та власних коштів позивачів і членів групи, які змушені запускати свої транспортні засоби, організовувати буксирування, чекати, поки дилери зарядять або замінять акумулятори, а також шукати альтернативний транспорт до школи, роботи чи лікаря», — йдеться в юридичній заяві.

Загалом у позові фігурують 10 позивачів. Деяким із них безкоштовно замінили акумулятори за гарантією, але навіть нові батареї швидко виходили з ладу.

суд авто

