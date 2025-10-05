Практика судов
Владельцы электромобилей Toyota и Subaru подали в суд из-за дефектных батарей

20:13, 5 октября 2025
Неисправные 12-вольтовые аккумуляторы вызывают повторяющиеся поломки.
Владельцы электромобилей Toyota bZ4X и Subaru Solterra подали коллективный иск против компаний Toyota и Subaru, обвинив их в неисправности 12-вольтовых аккумуляторов, которые приводят к полной неработоспособности автомобилей. Истцы выражают разочарование из-за постоянных проблем, которые заставляют их неоднократно обращаться в сервисные центры. Об этом пишет Carscoops.

В иске утверждается, что модели Subaru Solterra и Toyota bZ4X 2023–2025 годов имеют дефектные 12-вольтовые аккумуляторы, которые преждевременно разряжаются и продолжают выходить из строя даже после замены. Это оставляет водителей с повторяющимися поломками, которые затрудняют эксплуатацию автомобилей.

Как 12-вольтовая батарея влияет на работу электромобиля

В моделях Solterra и bZ4X 12-вольтовая батарея отвечает за переключение между высоковольтной батареей электромобиля и приводными двигателями, а также питает ключевые функции, в частности окна, сиденья, вентиляторы системы отопления, вентиляции и кондиционирования, радио, стеклоочистители и фары. В случае его неисправности автомобиль становится полностью неработоспособным.

Некоторые владельцы сообщили, что за несколько месяцев были вынуждены заменить несколько 12-вольтовых аккумуляторов, причем в отдельных случаях поломки происходили на автомобилях с пробегом менее 10 000 миль. Это приводит к циклу запусков двигателя, замены аккумуляторов и частых визитов в сервисные центры.

В иске отмечается, что Toyota и Subaru не предупредили клиентов о дефекте, а дилерские центры не смогли эффективно устранить проблему. Вероятной причиной неисправности называют саму систему зарядки аккумулятора.

«Этот дефект... приводит к значительным затратам времени и собственных средств истцов и членов группы, которые вынуждены запускать свои транспортные средства, организовывать буксировку, ждать, пока дилеры зарядят или заменят аккумуляторы, а также искать альтернативный транспорт до школы, работы или врача», — говорится в юридическом заявлении.

Всего в иске фигурируют 10 истцов. Некоторым из них бесплатно заменили аккумуляторы по гарантии, но даже новые батареи быстро выходили из строя.

