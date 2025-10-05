Практика судів
У аеропорту Мюнхена встановили лазерну зброю для боротьби з дронами, — Bild

16:17, 5 жовтня 2025
Лазерна система дозволяє виявляти та збивати безпілотники, які створюють загрозу безпеці польотів і вже призвели до скасування десятків рейсів.
У аеропорту Мюнхена встановили лазерну зброю для боротьби з дронами, — Bild
Поліція Мюнхена розгорнула на злітно-посадковій смузі лазерну установку для захисту від безпілотників. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За даними, лазерна установка дозволяє виявляти дрони, визначати їхню відстань і, у разі загрози, збивати їх із повітря. Такий крок став реакцією на нещодавні інциденти з безпілотниками поблизу летовища, через які вже кілька ночей поспіль у Мюнхені виникають затримки рейсів.

Представники Оперативного командування Бундесверу підтвердили, що їхні підрозділи беруть участь у кампанії з боротьби з дронами й допомагають Міністерству внутрішніх справ Баварії.

За інформацією видання, Центральне управління з боротьби з тероризмом і екстремізмом проводить розслідування, щоб з’ясувати, хто запускає безпілотники у зоні аеропорту.

Через часті збої в роботі летовища адміністрація підготувала близько 3000 розкладачок і надувних матраців для пасажирів, які залишаються в терміналах через скасовані чи затримані рейси.

Лише за дві ночі понад 10 тисяч пасажирів опинилися заблокованими в аеропорту.

У ніч із п’ятниці на суботу довелося скасувати 81 рейс.

