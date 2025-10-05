Практика судов
В аэропорту Мюнхена установили лазерное оружие для борьбы с дронами, — Bild

16:17, 5 октября 2025
Лазерная система позволяет выявлять и сбивать беспилотники, которые создают угрозу безопасности полетов и привели к отмене десятков рейсов.
В аэропорту Мюнхена установили лазерное оружие для борьбы с дронами, — Bild
Полиция Мюнхена развернула на взлётно-посадочной полосе лазерную установку для защиты от беспилотников. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным, лазерная установка позволяет обнаруживать дроны, определять их расстояние и, в случае угрозы, сбивать их с воздуха. Такой шаг стал реакцией на недавние инциденты с беспилотниками возле аэропорта, из-за которых уже несколько ночей подряд в Мюнхене происходят задержки рейсов.

Представители Оперативного командования Бундесвера подтвердили, что их подразделения принимают участие в кампании по борьбе с дронами и помогают Министерству внутренних дел Баварии.

По информации издания, Центральное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом проводит расследование, чтобы выяснить, кто запускает беспилотники в зоне аэропорта.

Из-за частых сбоев в работе аэропорта администрация подготовила около 3000 раскладушек и надувных матрасов для пассажиров, которые остаются в терминалах из-за отменённых или задержанных рейсов.

Всего за две ночи более 10 тысяч пассажиров оказались заблокированными в аэропорту.

В ночь с пятницы на субботу пришлось отменить 81 рейс.

