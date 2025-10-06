Практика судів
У США двох дівчат знайшли мертвими на даху потяга метро — вони загинули через смертельну розвагу

07:54, 6 жовтня 2025
Поліція вважає, що підлітки брали участь у небезпечному тренді «subway surfing» — катанні на даху потяга, який набув популярності в соцмережах і вже забрав не одне життя.
Фото: nytimes.com
У Брукліні знайшли тіла двох підлітків, які, ймовірно, загинули під час спроби «серфінгу» на даху потяга метро — небезпечної розваги, популярної серед молоді у соцмережах. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначила поліція Нью-Йорка, близько 3-ї години ночі правоохоронці отримали виклик на станцію Marcy Avenue у районі Вільямсбург. На даху останнього вагона, який саме прибув із Мангеттена через міст Вільямсбурґ, виявили двох непритомних дівчат.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Їхні імена та вік поки не розголошуються.

«Серце розривається від того, що дві молоді дівчини загинули, думаючи, що їзда на даху потяга — це гра», — сказав Деметріус Крічлоу, президент New York City Transit.

Небезпечний тренд, що забирає життя

Так званий «subway surfing» — коли люди катаються на даху або зчепах потягів — у останні роки набув популярності серед підлітків через відео у TikTok та Instagram.

Лише за 2025 рік у Нью-Йорку вже троє людей загинули, намагаючись повторити такі трюки. Для порівняння: у 2024 році було шість смертей, у 2023 — п’ять, а з 2018 до 2022 року — лише п’ять загалом.

Як місто бореться з проблемою

Міська влада та транспортна адміністрація активно борються з небезпечним трендом.

З 2023 року поліція застосовує дрони для фіксації «серферів» у реальному часі, а Міське транспортне управління (MTA) співпрацює із соцмережами, щоб видаляти відео з подібним контентом.

