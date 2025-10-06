В США двух девушек нашли мертвыми на крыше поезда метро — они погибли из-за смертельного развлечения

В Бруклине нашли тела двух подростков, которые, предположительно, погибли во время попытки «серфинга» на крыше поезда метро — опасного развлечения, популярного среди молодежи в соцсетях. Об этом сообщает The New York Times.
Как отметила полиция Нью-Йорка, около 3 часов ночи правоохранители получили вызов на станцию Marcy Avenue в районе Вильямсбург. На крыше последнего вагона поезда, который как раз прибыл из Манхэттена через мост Вильямсбург, обнаружили двух без сознания девушек.
Медики, прибывшие на место, констатировали смерть. Их имена и возраст пока не разглашаются.
«Сердце разрывается от того, что две молодые девушки погибли, считая, что поездка на крыше поезда — это игра», — сказал Деметриус Кричлоу, президент New York City Transit.
Опасный тренд, который забирает жизни
Так называемый «subway surfing» — когда люди катаются на крыше или сцепах поездов — в последние годы стал популярным среди подростков из-за видео в TikTok и Instagram.
Только за 2025 год в Нью-Йорке уже три человека погибли, пытаясь повторить такие трюки. Для сравнения: в 2024 году было шесть смертей, в 2023 — пять, а с 2018 по 2022 год — всего пять случаев.
Как город борется с проблемой
Городские власти и транспортная администрация активно борются с опасным трендом.
С 2023 года полиция использует дроны для фиксации «серферов» в реальном времени, а Городское транспортное управление (MTA) сотрудничает с соцсетями, чтобы удалять видео с подобным контентом.
