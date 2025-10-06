Практика судов
  1. В мире

В США двух девушек нашли мертвыми на крыше поезда метро — они погибли из-за смертельного развлечения

07:54, 6 октября 2025
Полиция считает, что подростки участвовали в опасном тренде «subway surfing» — катании на крыше поезда, которое стало популярным в соцсетях и уже унесло не одну жизнь.
В США двух девушек нашли мертвыми на крыше поезда метро — они погибли из-за смертельного развлечения
Фото: nytimes.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бруклине нашли тела двух подростков, которые, предположительно, погибли во время попытки «серфинга» на крыше поезда метро — опасного развлечения, популярного среди молодежи в соцсетях. Об этом сообщает The New York Times.

Как отметила полиция Нью-Йорка, около 3 часов ночи правоохранители получили вызов на станцию Marcy Avenue в районе Вильямсбург. На крыше последнего вагона поезда, который как раз прибыл из Манхэттена через мост Вильямсбург, обнаружили двух без сознания девушек.

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть. Их имена и возраст пока не разглашаются.

«Сердце разрывается от того, что две молодые девушки погибли, считая, что поездка на крыше поезда — это игра», — сказал Деметриус Кричлоу, президент New York City Transit.

Опасный тренд, который забирает жизни

Так называемый «subway surfing» — когда люди катаются на крыше или сцепах поездов — в последние годы стал популярным среди подростков из-за видео в TikTok и Instagram.

Только за 2025 год в Нью-Йорке уже три человека погибли, пытаясь повторить такие трюки. Для сравнения: в 2024 году было шесть смертей, в 2023 — пять, а с 2018 по 2022 год — всего пять случаев.

Как город борется с проблемой

Городские власти и транспортная администрация активно борются с опасным трендом.

С 2023 года полиция использует дроны для фиксации «серферов» в реальном времени, а Городское транспортное управление (MTA) сотрудничает с соцсетями, чтобы удалять видео с подобным контентом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва