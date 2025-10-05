У США суд підтримав заборону реклами зброї, яка орієнтована на неповнолітніх

Закон забороняє компаніям рекламувати або просувати зброю так, щоб це здавалося привабливим для неповнолітніх, а також використовувати персональні дані дітей для маркетингу.

У США три мисливські організації зазнали поразки у спробі повністю скасувати закон Каліфорнії, який обмежує рекламу зброї для неповнолітніх. Федеральний суддя відхилив їхнє клопотання, залишивши чинною більшу частину норми. Про це повідомляє Courthouse News.

Суд не побачив підстав для повного скасування закону

Позов подали Safari Club International, United States Sportsmen’s Alliance Foundation та Congressional Sportsmen’s Foundation. Вони стверджували, що закон порушує Перше поправлення до Конституції США, яке гарантує свободу слова.

Однак суддя Дейл Дрозд із федерального суду Каліфорнії відмовився задовольнити їхню вимогу про повне блокування закону.

«Позивачі не надали суду жодних правових підстав для ухвалення рішення на їхню користь за наявності спірних обставин щодо їхнього правового статусу», — йдеться у постанові судді.

Закон обмежує рекламу, орієнтовану на дітей

Оскаржуваний закон забороняє зброярським компаніям рекламувати або просувати продукцію так, щоб це здавалося привабливим для неповнолітніх, а також використовувати персональні дані дітей для маркетингу.

Раніше суд уже призупинив дію частини закону, але норма, що стосується використання особистої інформації дітей, залишилась чинною.

Тепер організації прагнули скасувати закон повністю, однак суд вирішив, що на цьому етапі немає підстав для остаточного рішення.

Аргументи сторін і судова логіка

Мисливські групи стверджували, що закон є «нечітким» і порушує їхні права на свободу висловлювань, а також що вони утримуються від законної рекламної діяльності через страх переслідування.

Натомість штат Каліфорнія наполягав, що позивачі не довели наявність шкоди та неправильно обґрунтували позов.

Суддя зазначив, що сторона позивачів не змогла довести відсутність спірних фактів, що необхідно для ухвалення рішення без повного розгляду.

«Навіть якщо загальні заперечення штату можуть бути спростовані, суд не може ухвалити рішення на користь позивачів у межах цієї правової процедури», — наголосив Дрозд.

Що далі

Частина закону, яка забороняє рекламу зброї, орієнтовану на неповнолітніх, залишається під тимчасовою забороною, але повне скасування законодавчої норми наразі відкладено.

