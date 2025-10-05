В США суд поддержал запрет на рекламу оружия, ориентированную на несовершеннолетних

Закон запрещает компаниям рекламировать или продвигать оружие так, чтобы оно казалось привлекательным для несовершеннолетних, а также использовать персональные данные детей для маркетинга.

Фото: AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США три охотничьи организации потерпели поражение в попытке полностью отменить закон Калифорнии, который ограничивает рекламу оружия для несовершеннолетних. Федеральный судья отклонил их ходатайство, оставив в силе большую часть нормы. Об этом сообщает Courthouse News.

Суд не увидел оснований для полного отмены закона

Иск подали Safari Club International, United States Sportsmen’s Alliance Foundation и Congressional Sportsmen’s Foundation. Они утверждали, что закон нарушает Первая поправка к Конституции США, гарантирующая свободу слова.

Однако судья Дейл Дрозд из федерального суда Калифорнии отказался удовлетворить их требование о полном блокировании закона.

«Истцы не представили суду никаких правовых оснований для вынесения решения в их пользу при наличии спорных обстоятельств относительно их правового статуса», — говорится в постановлении судьи.

Закон ограничивает рекламу, ориентированную на детей

Оспариваемый закон запрещает оружейным компаниям рекламировать или продвигать продукцию таким образом, чтобы она казалась привлекательной для несовершеннолетних, а также использовать персональные данные детей для маркетинга.

Ранее суд уже приостановил действие части закона, однако норма, касающаяся использования личной информации детей, осталась в силе.

Теперь организации стремились отменить закон полностью, однако суд решил, что на данном этапе нет оснований для окончательного решения.

Аргументы сторон и логика суда

Охотничьи группы утверждали, что закон является «неясным» и нарушает их права на свободу выражения, а также что они вынуждены воздерживаться от законной рекламной деятельности из-за страха наказания.

В свою очередь штат Калифорния настаивал, что истцы не доказали наличие ущерба и неправильно обосновали иск.

Судья отметил, что сторона истцов не смогла доказать отсутствие спорных фактов, что необходимо для вынесения решения без полного разбирательства.

«Даже если общие возражения штата могут быть опровергнуты, суд не может вынести решение в пользу истцов в рамках данной правовой процедуры», — подчеркнул Дрозд.

Что дальше

Часть закона, запрещающая рекламу оружия, ориентированную на несовершеннолетних, остаётся под временным запретом, однако полная отмена законодательной нормы пока отложена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.