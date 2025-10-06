Практика судів
Трамп проведе на території Білого дому великий бій UFC

08:55, 6 жовтня 2025
UFC проведе бої в Білому домі 14 червня — у день 80-річчя Дональда Трампа.
Трамп проведе на території Білого дому великий бій UFC
Джерело фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images
Президент США Дональд Трамп оголосив, що бої UFC у Білому домі відбудуться 14 червня 2026 року — саме в день, коли йому виповниться 80 років.

Про це він повідомив під час промови на військово-морській станції Норфолк, присвяченій 250-річчю Військово-морських сил США, пише Reuters.

Ще у липні Трамп заявляв, що подія Ultimate Fighting Championship відбудеться у Білому домі, однак тоді дата не була визначена.

Президент має давні дружні стосунки з головою UFC Даною Вайт і вважає фанатів змішаних єдиноборств частиною своєї політичної бази. Їхня співпраця почалася ще у 2000 році, коли Trump Taj Mahal в Атлантік-Сіті був одним із небагатьох майданчиків у США, готових приймати турніри UFC.

Після проведення боїв UFC витратить 700 тисяч доларів на відновлення трави на південному газоні Білого дому.

Трамп регулярно відвідує турніри UFC — востаннє він був присутній на боях у червні в Нью-Джерсі.

Материнська компанія UFC — TKO Group Holdings — поки що не надала офіційного коментаря щодо анонсованої події.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

