Трамп проведе на території Білого дому великий бій UFC

UFC проведе бої в Білому домі 14 червня — у день 80-річчя Дональда Трампа.

Джерело фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп оголосив, що бої UFC у Білому домі відбудуться 14 червня 2026 року — саме в день, коли йому виповниться 80 років.

Про це він повідомив під час промови на військово-морській станції Норфолк, присвяченій 250-річчю Військово-морських сил США, пише Reuters.

Ще у липні Трамп заявляв, що подія Ultimate Fighting Championship відбудеться у Білому домі, однак тоді дата не була визначена.

Президент має давні дружні стосунки з головою UFC Даною Вайт і вважає фанатів змішаних єдиноборств частиною своєї політичної бази. Їхня співпраця почалася ще у 2000 році, коли Trump Taj Mahal в Атлантік-Сіті був одним із небагатьох майданчиків у США, готових приймати турніри UFC.

Після проведення боїв UFC витратить 700 тисяч доларів на відновлення трави на південному газоні Білого дому.

Трамп регулярно відвідує турніри UFC — востаннє він був присутній на боях у червні в Нью-Джерсі.

Материнська компанія UFC — TKO Group Holdings — поки що не надала офіційного коментаря щодо анонсованої події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.