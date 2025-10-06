Практика судов
Трамп проведет на территории Белого дома большой бой UFC

08:55, 6 октября 2025
UFC проведет бои в Белом доме 14 июня — в день 80-летия Дональда Трампа.
Трамп проведет на территории Белого дома большой бой UFC
Источник фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images
Президент США Дональд Трамп объявил, что бои UFC в Белом доме состоятся 14 июня 2026 года — именно в день, когда ему исполнится 80 лет.

Об этом он сообщил во время выступления на военно-морской станции Норфолк, посвященного 250-летию Военно-морских сил США, пишет Reuters.

Еще в июле Трамп заявлял, что событие Ultimate Fighting Championship пройдет в Белом доме, однако тогда дата не была определена.

Президент имеет давние дружеские отношения с главой UFC Даной Уайт и считает фанатов смешанных единоборств частью своей политической базы. Их сотрудничество началось еще в 2000 году, когда Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити был одной из немногих площадок в США, готовых принимать турниры UFC.

После проведения боев UFC потратит 700 тысяч долларов на восстановление травы на южном газоне Белого дома.

Трамп регулярно посещает турниры UFC — последний раз он присутствовал на боях в июне в Нью-Джерси.

Материнская компания UFC — TKO Group Holdings — пока не предоставила официального комментария относительно анонсированного события.

США Дональд Трамп

