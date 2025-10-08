У центрі Мадрида обвалилася багатоповерхівка — є загиблі, відео

Загинули четверо людей внаслідок часткового обвалу багатоповерхової будівлі.

У вівторок, 7 жовтня, в центрі Мадрида частково обвалилася багатоповерхова будівля, яку реконструювали. Внаслідок трагедії загинули четверо людей. Двоє з них вважалися зниклими безвісти, їхні тіла рятувальники знайшли під завалами вранці 8 жовтня. Про це повідомляє DW,

У будівлі, де тривала реконструкція, обвалилися кілька стельових конструкцій. Про це повідомила речниця мадридських екстрених служб Беатріс Мартін. За її словами, про причини аварії наразі говорити ще рано.

Свідки та перехожі розповіли, що почули гучний вибух і побачили густий дим, коли будівля обвалилася.

Незадовго до півночі у вівторок рятувальники витягли також два тіла. Щонайменше троє людей постраждали, зокрема одна особа була госпіталізована з переломом ноги.

У будівлі, яка реконструювалася під чотиризірковий готель, працювало 30-40 людей. Серед загиблих - робітники з Малі, Гвінеї та Еквадору.